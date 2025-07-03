Hamas primio konačan prijedlog za prekid vatre u Pojasu Gaze: Očekuje se da prihvate sporazum do petka

Konačni prijedlog za prekid vatre u Gazi i razmjenu zarobljenika dobio je Hamas putem posrednika u Egiptu i Kataru.

Nakon toga je rukovodstvo pokreta započelo s konsultacijama.

Iz Hamasa navode je da će "održati nacionalne konsultacije kako bi se postigao sporazum koji garantuje kraj agresije, povlačenje i hitnu pomoć Palestincima u Pojasu Gaze".

Novi prijedlog

Izvor upoznat s pregovorima rekao je za arapski medij Ašark Al-Avsat (Asharq Al-Awsat) da se novi prijedlog sporazuma zasniva na onom koji je američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) predstavio objema stranama početkom juna.

Izrael je prihvatio prijedlog, ali je Hamas postavio uslove za njegovo prihvatanje. Bliski izvori pokretu navode su da će Hamas dostaviti svoj odgovor prije petka, objašnjavajući da je pokret "zadovoljan" formulacijom garancija koje je tražio.

Prijedlog uključuje uvjeravanja da će "posrednici garantirati da se dvije strane neće vratiti borbama sve dok pregovori traju", te garancije da će pregovori početi tokom 60-dnevnog primirja s ciljem trajnog prekida vatre i postepenog ali potpunog povlačenja iz Pojasa Gaze.

Prema garancijama, predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) će objaviti sporazum ako se obje strane slože. Međutim, drugi izvor blizak Hamasu pojasnio je da nema suštinskih promjena u novom prijedlogu, već samo manje promjene u odnosu na one uključene u Vitkof najnoviji prijedlog, objavljen prošlog mjeseca.

Puštanje pritvorenika

Izvor blizak Hamasu je rekao da novi prijedlog uključuje 60-dnevno primirje, prema kojem bi Hamas pustio polovinu živih izraelskih pritvorenika u Gazi od čega je 20 zarobljenika i nešto više od 30 tijela poginulih.

Nakon što sporazum stupi na snagu, priliv pomoći u Gazu će se početi intenzivirati, ali prijedlog ne precizira broj niti vrstu kamiona s pomoći.

Dvomjesečni sporazum o primirju, koji je propao prošlog marta, predviđao je ulazak između 400 i 600 kamiona koji dnevno prevoze hranu, lijekove, pomoć, logistiku, gorivo, građevinski materijal za obnovu, tešku opremu za uklanjanje ruševina i izvlačenje tijela ispod ruševina, pored mobilnih kućica i 200.000 opremljenih šatora.

S druge strane prema nacrtu sporazuma kao najizazovnija tačka sporenja mogao bi biti zahtjev Hamasa za postepeno ali potpuno povlačenje izraelskih trupa.

Očekuje se da će se pregovori održati nakon što se obje strane slože s prijedlogom, kako bi se razgovaralo o mehanizmima i vremenu povlačenja na osnovu dogovorenih mapa, te kako bi se otvorili prijelazi za putovanje bolesnih i povrijeđenih osoba.

Zvaničnik Hamasa je rekao za Ašark Al-Avsat da pokret "neće podleći ucjeni niti će biti prisiljen prihvatiti bilo kakve tačke koje bi agresiju i glad zadržale nad vratovima Palestinaca", upozoravajući na ono što je nazvao "odugovlačenjem i opstrukcijom sporazuma od strane okupatora".

Indirektni pregovori

Ako pokret prihvati prijedlog, Halil al-Haja (Khalil al-Hayya), šef pregovaračke delegacije Hamasa kao i članovi delegacije otputovat će u Kairo kako bi razgovarali o mehanizmima implementacije.

Indirektni pregovori će potom odmah početi u Dohi između delegacija Hamasa i Izraela, uz posredovanje i prisustvo zvaničnika iz Katara, Egipta i Sjedinjenih Američkih Država.