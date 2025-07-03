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BIVŠI PREDSJEDNIK SAD

Bajden: Zvali su me evropski lideri da zaštitim NATO od Trampa

Mi smo na značajan način pojačali NATO, kaže Bajden

Džo Bajden. AP

A. O.

3.7.2025

Bivši američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) održao je govor u San Diegu, a tokom svog obraćanja govorio je o nekoliko tema, ali i o situaciji u NATO-u, nakon što ga je naslijedio Donald Tramp (Trump).

Bajden je kazao da je dobio pozive iz Evrope zbog odnosa Trampa prema NATO-u.

- Mi smo na značajan način pojačali NATO. Sada dobijam pozive iz Evrope, ali neću reći od koga tačno, da se uključim i zaštitim alijansu – izjavio je Bajden.

Dalje je naveo da se neće uključivati, ali će "davati savjete."

Bajden je naveo i da je ostao na političkoj sceni jer mu je "stalo za ono što je uradio", te da je od odlaska iz Bijele kuće dobio pozive od lidera Demokratske i Republikanske stranke.

- Mnoge od stvari na kojim sam radio, za koje sam se trudio i za koje sam očekivao da će ostati nakon mene, sada se brzo mijenjaju – kazao je.

Za kraj je odgovorio na pitanje organizatora ovog skupa, koji ga je pitao po čemu želi da ga ljudi pamte.

- Želim da me pamte po tome da sam bio dobar otac - poručio je bivši predsjednik SAD-a.

# JOE BIDEN
# SAD
# DONALD TRUMP
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