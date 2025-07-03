Bajden: Zvali su me evropski lideri da zaštitim NATO od Trampa

Bivši američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) održao je govor u San Diegu, a tokom svog obraćanja govorio je o nekoliko tema, ali i o situaciji u NATO-u, nakon što ga je naslijedio Donald Tramp (Trump).

Bajden je kazao da je dobio pozive iz Evrope zbog odnosa Trampa prema NATO-u.

- Mi smo na značajan način pojačali NATO. Sada dobijam pozive iz Evrope, ali neću reći od koga tačno, da se uključim i zaštitim alijansu – izjavio je Bajden.

Dalje je naveo da se neće uključivati, ali će "davati savjete."

Bajden je naveo i da je ostao na političkoj sceni jer mu je "stalo za ono što je uradio", te da je od odlaska iz Bijele kuće dobio pozive od lidera Demokratske i Republikanske stranke.

- Mnoge od stvari na kojim sam radio, za koje sam se trudio i za koje sam očekivao da će ostati nakon mene, sada se brzo mijenjaju – kazao je.

Za kraj je odgovorio na pitanje organizatora ovog skupa, koji ga je pitao po čemu želi da ga ljudi pamte.

- Želim da me pamte po tome da sam bio dobar otac - poručio je bivši predsjednik SAD-a.