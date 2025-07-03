Krvava noć u Čikagu: Iz automobila pucali na masu ispred kluba, četvero mrtvih i četrnaest ranjenih

Najmanje četiri osobe su ubijene, a četrnaest ih je ranjeno u pucnjavi iz automobila koja se dogodila sinoć ispred noćnog kluba Artis Lounge u četvrti River North u Čikagu, potvrdila je lokalna policija.

Prema navodima čikaške policije, napad se dogodio oko 23 sata kada je tamni SUV prošao pored kluba smještenog u West Chicago aveniji. Tri osobe iz vozila otvorile su vatru na grupu ljudi koja je stajala ispred ulaza u klub.

Pucnjava nakon promocije

U trenutku napada, masa se navodno razilazila nakon promocije albuma američke reperice Melo Baks (Mello Buckzz).

Policija je potvrdila da su u napadu poginuli dvojica muškaraca stara 24 i 25 godina te dvije žene. Među ranjenima su osobe starosti između 21 i 32 godine. Najmanje četvero povrijeđenih nalazi se u kritičnom ili teškom stanju u lokalnim bolnicama.

Gradske vlasti su potvrdile da je u pucnjavi učestvovalo više napadača.

Reperica Melo Baks oglasila se na društvenim mrežama povodom napada i poručila: "Molim se za sve svoje sestre. Bože, molim te, obgrli svaku od njih svojim rukama. Imam osjećaj kao da se sve ruši na mene... sve što mogu je razgovarati s Bogom i moliti se."

Potraga za napadačima

Na mjesto zločina stigao je i pastor Donovan Prajs (Donovan Price), koji je u izjavi za CBS News Chicago rekao: "Ljudi su pokušavali pronaći svoje bližnje, saznati ko je živ, gdje su im telefoni jer su ih ispustili u haosu pa nisu mogli nazvati nikoga, nisu mogli naći ključeve auta. To je nešto što ne očekujete u ovom gradu. Imamo puno pucnjava, ali ništa ovakvo."

Do sada niko nije uhapšen, a policija traga za trojicom napadača.

Zanimljivo, isti blok bio je poprište pucnjave i u novembru 2022. godine, kada se klub zvao Hush Lounge. Tada je jedna osoba ubijena, a tri su ranjene nakon što se grupa koja je izbačena iz objekta počela sukobljavati. Nakon tog incidenta policija je zatvorila Hush, a na istoj adresi kasnije je otvoren Artis Lounge.