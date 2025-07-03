SAD nametnuo nove sankcije Iranu i Hezbolahu

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) nametnula je u četvrtak nove sankcije usmjerene na iransku trgovinu naftom kao dio svoje kampanje maksimalnog pritiska, objavilo je američko Ministarstvo finansija, javlja Andolu.

- Sankcije su usmjerene na mreže koje navodno transportuju i kupuju milijarde dolara iranske nafte, od kojih je dio koristio Islamskoj revolucionarnoj gardi - Kuds snagama (IRGC-QF), kao i na one povezane s finansijskom institucijom koju kontrolira Hezbolah - napisao je ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) na društvenoj mreži X.

- Dok je Iran imao svaku priliku da izabere mir, njegovi lideri su izabrali ekstremizam - rekao je Besent u odvojenoj izjavi i najavio da će Ministarstvo finansija nastaviti da cilja na izvore prihoda Teherana i da jača ekonomski pritisak.

Među sankcionisanima je i iračko-britanski biznismen Salim Ahmed Said, koji je navodno vodio mrežu krijumčarenja miješajući iransku naftu s iračkom sirovom naftom kako bi zaobišao sankcije.

Osim toga, State Department je sankcionirao sedam visokih zvaničnika i jedan entitet povezan s Al-Qard Al-Hassan (AQAH), finansijskom institucijom koju kontrolira Hezbollah.

- Ovi zvaničnici, kroz svoje rukovodeće uloge, olakšali su Hezbolahu izbjegavanje sankcija, omogućavajući AQAH-u da provodi transakcije vrijedne milione dolara - navela je glasnogovornica State Departmenta Tami Brus (Tammy Bruce) u saopćenju.

Program "Nagrade za pravdu" najavio je nagradu do 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do poremećaja finansijskih mreža Hezbolaha.

Sankcije su uslijedile nakon 12-dnevnog sukoba između Izraela i Irana, koji je izbio 13. juna kada je Izrael pokrenuo zračne napade na iranske vojne i nuklearne lokacije. Teheran je odgovorio raketnim napadima i napadima dronovima, dok je SAD bombardovao tri iranske nuklearne lokacije.

Sukob je okončan primirjem koje je posredovao SAD, a koje je stupilo na snagu 24. juna.