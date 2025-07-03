Ruski FSB objavio nevjerovatan snimak: Žena pokušala podmetnuti bombu ispod vozila, metu pratila mjesecima

Ruska Savezna služba bezbjednosti (FSB) saopćila je u četvrtak da je u Sankt Peterburgu uhapsila 23-godišnju ženu, osumnjičenu da je pokušala postaviti eksplozivnu napravu ispod automobila zaposlenika u odbrambenoj industriji.
Prema tvrdnjama FSB-a, osumnjičena je od aprila pratila kretanje mete, nakon što se preselila u Sankt Peterburg. Identitet žene, kao ni meta napada, nisu objavljeni.
Na snimku koji su objavile državne novinske agencije, a koji je zabilježila nadzorna kamera, vidi se trenutak kada žena pokušava postaviti nepoznat uređaj ispod automobila, nakon čega je odmah uhapšena.
– Rečeno mi je da pronađem auto i da ću biti plaćena – izjavila je tokom hapšenja, dok su je službenici držali na tlu. Dodala je da je pokušavala postaviti "neku vrstu uređaja ispod vozila".
FSB u saopćenju navodi da je žena u junu 2024. godine sama kontaktirala ukrajinske specijalne službe preko aplikacija WhatsApp i Telegram, izrazivši spremnost da učestvuje u "diverzantskim i terorističkim aktivnostima", u zamjenu za pomoć pri napuštanju Rusije i dobijanje državljanstva jedne od zemalja Evropske unije.
Prije preseljenja u Sankt Peterburg, tereti se da je ispisivala antiratne slogane i pokušala zapaliti željezničku infrastrukturu u blizini Moskve.
Protiv nje je određen pritvor, a suočava se s optužbama za pokušaj terorizma, kao i za nelegalno skladištenje i transport eksplozivnih materija.