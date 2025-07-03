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TERORISTIČKE AKTIVNOSTI

Ruski FSB objavio nevjerovatan snimak: Žena pokušala podmetnuti bombu ispod vozila, metu pratila mjesecima

Prije preseljenja u Sankt Peterburg, tereti se da je ispisivala antiratne slogane i pokušala zapaliti željezničku infrastrukturu u blizini Moskve

Snimak nadzorne kamere. Screenshot

E. A.

3.7.2025

Ruska Savezna služba bezbjednosti (FSB) saopćila je u četvrtak da je u Sankt Peterburgu uhapsila 23-godišnju ženu, osumnjičenu da je pokušala postaviti eksplozivnu napravu ispod automobila zaposlenika u odbrambenoj industriji.

Prema tvrdnjama FSB-a, osumnjičena je od aprila pratila kretanje mete, nakon što se preselila u Sankt Peterburg. Identitet žene, kao ni meta napada, nisu objavljeni.

Na snimku koji su objavile državne novinske agencije, a koji je zabilježila nadzorna kamera, vidi se trenutak kada žena pokušava postaviti nepoznat uređaj ispod automobila, nakon čega je odmah uhapšena.

– Rečeno mi je da pronađem auto i da ću biti plaćena – izjavila je tokom hapšenja, dok su je službenici držali na tlu. Dodala je da je pokušavala postaviti "neku vrstu uređaja ispod vozila".

FSB u saopćenju navodi da je žena u junu 2024. godine sama kontaktirala ukrajinske specijalne službe preko aplikacija WhatsApp i Telegram, izrazivši spremnost da učestvuje u "diverzantskim i terorističkim aktivnostima", u zamjenu za pomoć pri napuštanju Rusije i dobijanje državljanstva jedne od zemalja Evropske unije.

Prije preseljenja u Sankt Peterburg, tereti se da je ispisivala antiratne slogane i pokušala zapaliti željezničku infrastrukturu u blizini Moskve.

Protiv nje je određen pritvor, a suočava se s optužbama za pokušaj terorizma, kao i za nelegalno skladištenje i transport eksplozivnih materija.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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