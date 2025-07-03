Ruski FSB objavio nevjerovatan snimak: Žena pokušala podmetnuti bombu ispod vozila, metu pratila mjesecima

Ruska Savezna služba bezbjednosti (FSB) saopćila je u četvrtak da je u Sankt Peterburgu uhapsila 23-godišnju ženu, osumnjičenu da je pokušala postaviti eksplozivnu napravu ispod automobila zaposlenika u odbrambenoj industriji.

Prema tvrdnjama FSB-a, osumnjičena je od aprila pratila kretanje mete, nakon što se preselila u Sankt Peterburg. Identitet žene, kao ni meta napada, nisu objavljeni.

Na snimku koji su objavile državne novinske agencije, a koji je zabilježila nadzorna kamera, vidi se trenutak kada žena pokušava postaviti nepoznat uređaj ispod automobila, nakon čega je odmah uhapšena.