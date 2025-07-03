Putin i Trump pričali sat vremena: Rusija ne odustaje od ciljeva

Gotovo sat vremena trajao je novi telefonski razgovor između američkog predsjednika Donalda (Trampa) Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, tokom kojeg je posebna pažnja posvećena situaciji u Ukrajini i mogućnosti pregovaračkog rješenja.

Prema riječima visokog savjetnika Kremlja Jurija Ušakova (Yuri Ushakov), dvojica lidera su razmijenila mišljenja o sukobu i izražena je spremnost na nastavak dijaloga.

Putin je informisao Trampa o sprovođenju Istanbulskih sporazuma, te poručio da je Moskva otvorena za eventualni nastavak pregovora u tom formatu. Ipak, konkretni detalji eventualnog trećeg kruga pregovora u Istanbulu nisu razmatrani.

– Naš predsjednik jasno je poručio da Rusija neće odstupiti od svojih strateških ciljeva. Sve temeljne uzroke koji su doveli do aktuelnog sukoba potrebno je otkloniti, i to ostaje ruski prioritet – kazao je Ušakov.

Tramp je, s druge strane, ponovno otvorio pitanje brzog okončanja vojnih dejstava, naglašavajući potrebu za deeskalacijom. Tema djelimične obustave američke vojne pomoći Ukrajini nije bila na dnevnom redu.

Osim Ukrajine, predsjednici su se dotakli i aktuelnih pitanja vezanih za Iran, te izrazili spremnost da se komunikacija o toj temi nastavi. Razgovarali su i o dešavanjima u Siriji, složivši se o potrebi daljeg dijaloga u tom pravcu.

Putin je najavio da će uskoro ponovo razgovarati s Trampom, te je tokom foruma ASI "Snažne ideje za novo vrijeme" upitao prisutne šta da prenese svom američkom kolegi. Jedan od sudionika zamolio ga je da prenese pozdrave s foruma.

Inače, prethodni razgovor dvojice lidera održan je 14. juna, kada su razgovarali o eskalaciji na Bliskom istoku i stanju u Ukrajini. Tada je razgovor trajao 50 minuta.

Na kraju, ruski predsjednik iskoristio je priliku da čestita Trampu rođendan, 250. godišnjicu američke vojske, kao i Dan američke zastave.