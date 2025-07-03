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NJEMAČKA

Stravičan napad u brzom vozu: Više putnika povrijeđeno oštrim predmetom

Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, a voz je prisilno zaustavljen nakon što su putnici povukli ručnu kočnicu

Voz prisilno zaustavljen zbog napada. Platforma X

Anadolija

3.7.2025

Prema informacijama bavarske policije, napad se desio oko 13:55 sati po lokalnom vremenu dok je voz prolazio kroz grad Regensburg i kretao se prema Plattlingu. Njemačke vlasti su danas saopćile da je nekoliko putnika povrijeđeno u napadu oštrim predmetom u brzom vozu koji je vozio iz Hamburga za Beč, prenosi Anadolija.

- Prema trenutnim informacijama, četiri osobe su lakše povrijeđene. Počinitelja su uhapsile naše snage - navela je policija, ističući da se u vozu u momentu incidenta nalazilo oko 500 putnika.

Neki mediji izvještavaju o napadu nožem, dok se u drugim izvještajima spominju i čekić i sjekira. Njemački list Bild navodi da je napadač državljanin Sirije.

Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, a voz je prisilno zaustavljen nakon što su putnici povukli ručnu kočnicu. Područje je ograđeno dok su istražitelji pregledavali scenu i prikupljali dokaze.

# NAPAD
# NJEMAČKA
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