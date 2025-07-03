Iran potvrdio predanost sporazumu o neširenju nuklearnog oružja

Iran je u četvrtak potvrdio svoju predanost sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, optužujući Njemačku za "zlonamjernost" zbog kritika odluke Teherana o obustavi saradnje s organizacijom UN-a za nuklearni nadzor.

Iran ostaje predan NPT (Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja) i njegovom Sporazumu o zaštitnim mjerama - izjavio je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) na platformi društvenih mreža X.

- Izričita njemačka podrška bombardovanju Irana izbrisala je ideju da njemački režim gaji bilo šta osim zlobe prema Irancima - dodao je on, kao odgovor na objavu njemačkog ministarstva vanjskih poslova u kojoj se kritikuje taj potez.

Obustava saradnje sa IAEA

U srijedu je Iran službeno obustavio saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, navodeći kao razlog neuspjeh agencije da osudi izraelske i američke napade na iranske nuklearne lokacije.

U objavi na platformi X, njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Iran da "poništi tu odluku", navodeći da šalje "razornu poruku".

- To eliminira svaku mogućnost međunarodnog nadzora iranskog nuklearnog programa, što je ključno za diplomatsko rješenje - dodaje se.

Oštra kritika

Aragči je oštro kritikovao ono što je nazvao njemačkom “eksplicitnom podrškom nezakonitom napadu Izraela na Iran“ 13. juna, u kome su ubijeni visoki iranski vojni zapovjednici i nuklearni naučnici.

- Dana 17. juna, njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je da Izrael obavlja prljavi posao za sve nas ciljajući iransku nuklearnu infrastrukturu – izjavio Aragči.

Dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela, skupa sa Sjedinjenim Državama, doveo je do napada bez presedana na iranska nuklearna postrojenja u Fordovu, Isfahanu i Natanzu.

Više od 900 ljudi ubijeno je u Iranu tokom sukoba, podaci su iranskog pravosuđa.

Izraelski napadi izazvali su valove odmazde dronovima i raketnom vatrom, u kojima je u Izraelu ubijeno 28 ljudi, tvrde izraelske vlasti, prenosi AFP.