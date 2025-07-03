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PORUKA IZ TEHERANA

Iran potvrdio predanost sporazumu o neširenju nuklearnog oružja

Izričita njemačka podrška bombardovanju Irana izbrisala je ideju da njemački režim gaji bilo šta osim zlobe prema Irancima, poručio je Aragči

Abas Aragči. AP

FENA

3.7.2025

Iran je u četvrtak potvrdio svoju predanost sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, optužujući Njemačku za "zlonamjernost" zbog kritika odluke Teherana o obustavi saradnje s organizacijom UN-a za nuklearni nadzor.

Iran ostaje predan NPT (Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja) i njegovom Sporazumu o zaštitnim mjerama - izjavio je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) na platformi društvenih mreža X.

- Izričita njemačka podrška bombardovanju Irana izbrisala je ideju da njemački režim gaji bilo šta osim zlobe prema Irancima - dodao je on, kao odgovor na objavu njemačkog ministarstva vanjskih poslova u kojoj se kritikuje taj potez.

Obustava saradnje sa IAEA

U srijedu je Iran službeno obustavio saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, navodeći kao razlog neuspjeh agencije da osudi izraelske i američke napade na iranske nuklearne lokacije.

U objavi na platformi X, njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Iran da "poništi tu odluku", navodeći da šalje "razornu poruku".

- To eliminira svaku mogućnost međunarodnog nadzora iranskog nuklearnog programa, što je ključno za diplomatsko rješenje - dodaje se.

Oštra kritika

Aragči je oštro kritikovao ono što je nazvao njemačkom “eksplicitnom podrškom nezakonitom napadu Izraela na Iran“ 13. juna, u kome su ubijeni visoki iranski vojni zapovjednici i nuklearni naučnici.

- Dana 17. juna, njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je da Izrael obavlja prljavi posao za sve nas ciljajući iransku nuklearnu infrastrukturu – izjavio Aragči.

Dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela, skupa sa Sjedinjenim Državama, doveo je do napada bez presedana na iranska nuklearna postrojenja u Fordovu, Isfahanu i Natanzu.

Više od 900 ljudi ubijeno je u Iranu tokom sukoba, podaci su iranskog pravosuđa.

Izraelski napadi izazvali su valove odmazde dronovima i raketnom vatrom, u kojima je u Izraelu ubijeno 28 ljudi, tvrde izraelske vlasti, prenosi AFP.

# IRAN
# IAEA
# NJEMAČKA
# ABBAS ARAGHCHI
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