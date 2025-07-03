Nakon 24 sata zasjedanja: Usvojen Trampov "veliki i prelijepi zakon"

Nakon više od 24 sata neprekidnog zasjedanja, Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je sveobuhvatnu poreznu i budžetsku reformu koju predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) naziva "velikim i prelijepim zakonom".

Reforma je ranije prošla Predstavnički dom, ali je prilikom razmatranja u Senatu doživjela niz amandmana, pa je konačni tekst morao biti vraćen u donji dom na novo izjašnjavanje.

Zasjedanje je obilježila politička drama, kakva se rijetko viđa u američkoj politici. Nekoliko republikanskih zastupnika odbilo je da podrži otvaranje rasprave o zakonu, što je predstavljalo ozbiljan izazov za njegov daljnji put.

Predsjedavajući Predstavničkog doma i lider republikanske većine Majk Džonson (Mike Johnson) držao je glasanje o proceduri otvorenim punih sedam sati, nastojeći ubijediti dovoljno svojih kolega da promijene stav. Na kraju je uspio obezbijediti većinu i rasprava je zvanično započela.

Nakon kraćih obraćanja većeg broja kongresmena, riječ je preuzeo lider Demokratske stranke u Predstavničkom domu Hakeem Džefris (Hakeem Jeffries), koji je iskoristio neograničeno vrijeme za govor, obraćajući se satima o mogućim posljedicama Trampove reforme po korisnike socijalnih programa.

Potom se obratio i Džonson, a nakon toga je uslijedilo izjašnjavanje. Većina zastupnika glasala je za zakon, čime je on i formalno usvojen.

Da bi stupio na snagu, preostaje još samo da ga potpiše predsjednik Tramp, što se očekuje u naredna dva dana.