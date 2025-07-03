Oblak fascinirao Portugalce: Bio dug 200 kilometara

Toplotni val koji posljednjih dana ne popušta u Portugalu natjerao je mnoge turiste i lokalno stanovništvo da potraže spas na obali mora. No, oni koji su se u nedjelju zatekli na sjeveru i srednjem dijelu atlantske obale Portugala imali su priliku svjedočiti nesvakidašnjem prizoru – impresivnom prirodnom fenomenu poznatom kao “oblačni val”.

Taj valovit oblak, poznat i kao volutus, protezao se dužinom od oko 200 kilometara, stvarajući iluziju nadolazećeg cunamija.

– Oblak se kotrljao nebom poput pravog cunamija - komentarisao je jedan očevidac na društvenoj mreži X.