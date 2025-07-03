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Oblak fascinirao Portugalce: Bio dug 200 kilometara

Oblak se kotrljao nebom poput pravog cunamija, komentarisao je jedan očevidac na društvenoj mreži X

Mogu putovati na velike udaljenosti bez promjene oblika. Screenshot

E. A.

3.7.2025

Toplotni val koji posljednjih dana ne popušta u Portugalu natjerao je mnoge turiste i lokalno stanovništvo da potraže spas na obali mora. No, oni koji su se u nedjelju zatekli na sjeveru i srednjem dijelu atlantske obale Portugala imali su priliku svjedočiti nesvakidašnjem prizoru – impresivnom prirodnom fenomenu poznatom kao “oblačni val”.

Taj valovit oblak, poznat i kao volutus, protezao se dužinom od oko 200 kilometara, stvarajući iluziju nadolazećeg cunamija.

– Oblak se kotrljao nebom poput pravog cunamija - komentarisao je jedan očevidac na društvenoj mreži X.

Iako zastrašujuć na prvi pogled, riječ je o potpuno bezopasnoj pojavi. Prema podacima Njemačkog meteorološkog društva, ovakvi cjevasti oblaci formiraju se u zonama gdje dolazi do sudara toplih i hladnih slojeva zraka.

Njihova forma podsjeća na val koji se rotira oko vlastite uzdužne ose, a mogu dostići brzinu i do 60 kilometara na sat.

Ono što ih čini još fascinantnijima jeste to da mogu putovati stotinama kilometara bez promjene oblika – jedan takav oblak prešao je čak 400 kilometara iznad Sredozemlja u augustu 2023. godine.

# PORTUGAL
# KLIMATSKE PROMJENE
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