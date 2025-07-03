Putinov general ubijen na ruskom tlu: Poginuo je u Kurskoj oblasti

Ruski general Mihail Gudkov, nekadašnji komandant brigade mornaričke pješadije Pacifičke flote, a odnedavno – zamjenik komandanta ratne mornarice, poginuo je u Kurskoj oblasti na zapadu Rusije u ukrajinskom raketnom napadu na komandni štab.

Prema ruskim medijima, dao je život u raketnom napadu ukrajinskih snaga na štab 155. brigade mornaričke pješadije, smješten u privatnoj kući u selu Korenevo (oko 6.000 stanovnika). Prvi su vijest objavili regionalni Telegram kanal “Pepel” i guverner Primorskog kraja Oleg Kožemjako, što su kasnije potvrdile i rusko Ministarstvo odbrane.

– Vojnici su poginuli u raketnom napadu HIMARS višecijevnim raketnim sistemom na privatnu kuću gdje se nalazio štab – naveo je “Pepel”.

General Gudkov, nosilac titule Heroj Rusije, do proljeća je komandovao pomenutom brigade, a nakon promocije zadužen je za koordinaciju svih jedinica mornaričke pješadije, uključujući i posjete frontu. Uz njega je poginuo i pukovnik Nariman Šihalijev, takođe pripadnik te brigade, potvrdio je guverner.

Ovo je, kako navodi BBC, već jedanaesto poginuli ruski general od početka rata u Ukrajini, koji sada ulazi u svoju četvrtu godinu. BBC podsjeća da je ruska 155. brigada aktivno učestvovala u borbama kod Kijeva, u opsadi Mariupolja i kod Kurskog grada Sudže, gdje je pretrpjela teške gubitke.

Tokom utorka, na trgu u Vladivostoku, podignut je improvizovani spomenik u čast Gudkovu i drugim poginulim vojnicima.

Istovremeno, CNN podsjeća na druge visoke ruske oficire koji su stradali tokom proteklih mjeseci: u aprilu je general-pukovnik Jaroslav Moskalik poginuo u eksploziji automobilske bombe kod Moskve, a krajem decembra je Igor Kirilov, načelnik snaga za radiološku i biološku zaštitu, ubijen u atentatu u Moskvi. Oba slučaja služili su BBC-u kao primjer “najviše rangiranih” časnika koje je rat protiv Ukrajine koštao života.

Iako su ukrajinske jedinice prošlog augusta probile barijeru u Kurskoj oblasti te privremeno zauzele gotovo 1.400 km², ruski general Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba, krajem aprila je tvrdio da su ruske snage u potpunosti povratile kontrolu. Ukrajina je to demantovala, a komandant ukrajinskih snaga Oleksandr Sirski izjavio je da Kijev i dalje drži oko 90 km² tog područja.