Iran i SAD bi mogli obnoviti nuklearne pregovore: Mogući sastanak Aragčija i Vitkofa u Oslu

Prema pisanju portala Axios, specijalni izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof (Steve Witkoff) planira se naredne sedmice sastati s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem (Abbas Araghchi) u Oslu, kako bi pokušali obnoviti zamrznute nuklearne pregovore.

Izvori navode da tačan datum još nije potvrđen, niti je neka od država javno potvrdila sastanak. Ukoliko do susreta dođe, bio bi to prvi direktni razgovor između dvije strane otkako je predsjednik Donald Tramp (Trump) prošlog mjeseca naredio vojni napad na iranska nuklearna postrojenja bez presedana.

- Trenutno nemamo najava putovanja - rekao je zvaničnik Bijele kuće za Axios. Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama odbila je dati komentar.

Prijašnji kontakt

Vitkof i Araghči bili su u direktnom kontaktu tokom i nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana, koji je okončan primirjem uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, navode isti izvori.

U posredničkim naporima učestvovali su i zvaničnici Omana i Katara. Nakon rata, iranska strana je isprva odbijala saradnju sa SAD-om, ali su s vremenom pokazali veću spremnost na dijalog. Informaciju o mogućem sastanku prvi je objavio izraelski Kanal 12.

Ključna tema budućih razgovora bit će iranske zalihe visoko obogaćenog urana, koje trenutno iznose 400 kilograma materijala obogaćenog na 60 posto.

Prema američkim i izraelskim zvaničnicima, taj materijal je trenutno "izoliran od vanjskog svijeta" i nalazi se unutar tri iranska nuklearna objekta koja su bila meta napada – postrojenja za obogaćivanje u Natanzu i Fordovu, te podzemnih tunela u Isfahanu.

Iran trenutno ne može pristupiti tim zalihama zbog štete prouzrokovane napadima, ali bi materijal mogao biti izvučen nakon raščišćavanja ruševina.

Poruke iz Teherana

Ranije ove sedmice, Iran je saopćio da je počeo provoditi novi zakon koji je usvojio parlament, a kojim se obustavlja svaki vid saradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Aragči je u četvrtak izjavio da Iran ostaje posvećen Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja i Sporazumu o zaštitnim mjerama.

- U skladu s novim zakonodavstvom parlamenta, koje je potaknuto nezakonitim napadima Izraela i SAD-a na naša nuklearna postrojenja, saradnja s IAEA-om će se odvijati isključivo putem iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost iz očitih sigurnosnih razloga - napisao je Aragči.