Palestinci u Gazi koriste opasne metode zbog nestašice goriva

Palestinci u Pojasu Gaze osmišljavaju alternativna rješenja kako bi zadovoljili osnovne potrebe, uključujući proizvodnju goriva od plastičnog otpada, kako bi se izborili sa sve gorim nedostatkom goriva uslijed trajne izraelske blokade, javlja Anadolu.

Palestinci sagorijevanjem plastičnog otpada i guma, a zatim podvrgavanjem materijala procesima poput destilacije, kondenzacije i rafinacije kako bi se dobilo sirovo gorivo, samostalno proizvode prijeko potrebne resurse za pogon vozila, a posebno generatora u bolnicama.

Iako lokalno proizvedeno gorivo igra ključnu ulogu u održavanju svakodnevnog života Palestinaca u teškim uvjetima, ono predstavlja ozbiljne zdravstvene rizike za ljude u blizini mjesta proizvodnje zbog toksičnih emisija i neregulisanog proizvodnog procesa.

Gorivo koje proizvodi radionica sa 30 zaposlenih jedini je izvor za podmirenje potreba stanovništva za gorivom usred izraelske blokade.