Predsjednik Sirije predstavio novi državni grb: Mnogi ga uporedili s američkim orlom

Predsjednik Sirije Ahmad al-Šaraa svečano je predstavio novi vizuelni identitet Sirijske Arapske Republike, uključujući i redizajnirani državni grb — zlatnog orla koji, prema riječima vlasti, simbolizira snagu, odlučnost i jedinstvo. Grb je izazvao podijeljene reakcije, a mnogi korisnici društvenih mreža primijetili su sličnost s američkim simbolima.

Novi identitet

Na ceremoniji održanoj u Narodnoj palati u Damasku, al-Šaraa je poručio da novi identitet predstavlja "Siriju koja ne prihvata podjele ni cijepanje, već ujedinjenu Siriju".

- Jednog dana, u davnoj prošlosti, rođena je priča o gradu u kojem se okupila grupa ljudi. Kaže se da je tamo započela priča o prvom stvaranju. Ljudi su se umnožili, obrađivali zemlju, gradili i tako stvorili prvu poznatu svjetsku prijestolnicu — Damask - rekao je al-Šaraa, ističući simboličku važnost glavnog grada.

Kazao je i da je period prethodnog režima bio "najponižavajuće doba u historiji Damaska", ali da sada dolazi nova era.

- Narode Sirije, priča Šama se nastavlja s vama. Vrijeme vašeg pada je prošlo, došlo je vrijeme vašeg uspona. Vaša krv nije prolivena uzalud, vaša patnja je čuta, vaše migracije su završene, zatvori su otvoreni, a strpljenje vam je donijelo pobjedu - poručio je predsjednik.

Nova era

Novi grb prikazuje zlatnog orla sa 14 pera koja simboliziraju 14 sirijskih provincija. Kako je naveo al-Šaraa, ovaj simbol izražava identitet koji se temelji na "snazi, odlučnosti, brzini, umijeću i inovativnosti u djelovanju".

- Današnja proslava utjelovljuje identitet Sirije i njenog naroda u ovom novom historijskom periodu. To je identitet koji se gradi oko sirijskog pojedinca, koji je kroz godine navikao na migracije u potrazi za sigurnošću i boljom budućnošću. Vrijeme je da mu vratimo samopouzdanje, dostojanstvo i prirodno mjesto kod kuće i u svijetu - rekao je al-Šaraa.

Novi grb zamijenit će dosadašnju verziju orla koja se koristila na dokumentima i simbolima državnih institucija, a ubuduće će biti korišten na svim službenim platformama.

Reakcije s društvenih mreža nisu izostale — pojedini korisnici tvrde da ih grb podsjeća na američkog orla, naročito zbog stava i zlatne boje. Bez obzira na to, zvaničnici u Damasku poručuju da novi simbol predstavlja obnovljenu i ujedinjenu Siriju.