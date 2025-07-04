Zbog Trampovog zakona milioni Amerikanaca ostaju bez zdravstvenog osiguranja

Usvajanje zakona o poreznim olakšicama i državnoj potrošnji zdravstvene organizacije širom Amerike su oštro kritikovale.

Ovaj zakon predložio je američki predsjednik Donald Tramp (Trump), upozoravajući da bi njegove obimne izmjene u sistemu zdravstvene zaštite mogle izazvati štetne posljedice za milione Amerikanaca.

Reforma programa

Zakon predviđa temeljitu reformu programa Medicaid, koji trenutno obuhvata oko 71 milion građana s niskim prihodima, uključujući uvođenje obaveznih radnih uslova. Prema procjenama Kongresnog budžetskog ureda (CBO), gotovo 12 miliona ljudi moglo bi izgubiti pravo na zdravstveno osiguranje kada zakon stupi na snagu.

Republikanci tvrde da će zakon smanjiti poreze za sve slojeve stanovništva i podstaći ekonomski rast. Ipak, CBO procjenjuje da će zakon u narednih deset godina smanjiti prihode od poreza za 4,5 biliona dolara, dok će državnu potrošnju srezati za 1,1 bilion dolara – uglavnom kroz drastična smanjenja u okviru programa Medicaid.

Predsjednik Američke ljekarske asocijacije (AMA) Bobi Mukamala (Bobby Mukkamala), upozorio je da će smanjenja u Medicaid programu ograničiti pristup liječenju za milione ljudi, čime će im biti otežan dolazak do ljekara.

- To će povećati vjerovatnoću da akutne, izlječive bolesti prerastu u hronična, po život opasna stanja. To je razočaravajuće, frustrirajuće i neprihvatljivo – kazao je on.

Savez planova zdravstvene zaštite u zajednici (ACHP), koji okuplja lokalne neprofitne zdravstvene planove, poručio je da će zakon uzrokovati porast troškova za potrošače, dok će federalna izdvajanja za zdravstvo pasti na historijski nizak nivo. Organizacija je najavila da će sarađivati s kreatorima politika kako bi se ublažile posljedice po zajednice.

Predsjednik zdravstvene grane Sindikata zaposlenih u javnim službama (SEIU) Greg Keli (Kelley), koji zastupa radnike u Ilinoisu, Indiani, Misuriju i Kansasu, izjavio je da je zakon "moralni neuspjeh" koji ugrožava pristup zdravstvu, radna mjesta i stabilnost cijelog sistema zdravstvene zaštite.

Kreg Gartvit (Craig Garthwaite), direktor programa zdravstvene zaštite na Univerzitetu Northwestern, upozorio je da njihova istraživanja pokazuju da bi ovakva rezanja imala štetan utjecaj na zdravlje pacijenata.

- Proširenje Medicaid-a spasilo je živote. Smanjivanje tog programa imat će suprotan učinak -rekao je Gartvit.

S druge strane, Ge Bai, profesorica zdravstvene politike na Univerzitetu Johns Hopkins i savjetnica konzervativnog Paragon Health Institutea, tvrdi da će tržište privatnog osiguranja preuzeti odgovornost kada radno sposobne odrasle osobe izgube pristup Medicaid-u i subvencijama.

- Ovi ljudi će se vratiti na privatno tržište. Finansijski teret će se prebaciti sa poreskih obveznika na leđa tih osoba - izjavila je Bai.

Opterećenje finansija

Analitičari procjenjuju da bi primjena zakona mogla dodatno opteretiti finansije osiguravatelja i bolnica. Spenser Perlman (Spencer) iz Veda Partners procjenjuje da bi broj korisnika Medicaid-a mogao pasti za 5 miliona, što bi direktno utjecalo na prihode osiguravateljskih kompanija poput Centene, Elevance Health i Molina Healthcare, koje se značajno oslanjaju na Medicaid programe.

Očekuje se i pad broja osiguranika na tržištu osiguranja putem ACA – sa 24 miliona u 2025. na 18 miliona do 2027. godine.

Iako je u zakon uključen fond od 50 milijardi dolara za podršku ruralnim bolnicama, analitičari upozoravaju da bi mnoge ustanove i dalje mogle biti prisiljene smanjiti nivo usluga.