Masovni napad Rusije na ukrajinske gradove: Eksplozije odjekivale tokom noći

Masovni napad raketama i dronovima sinoć je pokrenula Rusija kada je gađala gradove Ukrajine, a prema navodima ukrajinskih medija, eksplozije su satima potresle Kijev.

Pogođeno je najmanje 13 lokacija.

Načelnik vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko upozorio je na požare širom grada zbog eksplozija, te je pozvao stanovnike da zatvore prozore zbog opasnog nivoa "proizvoda sagorijevanja" u vazduhu.

- Rusija, teroristička zemlja, napravila je haos - napisao je on na Telegramu.

Prema dosadašnjim informacijama, najmanje 19 osoba je povrijeđeno. Kijevski nezavisni novinari su izvijestili da su od 22 sata čuli višestruke eksplozije.

Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

Ruski lider je potvrdio da će "Rusija nastaviti slijediti svoje ciljeve" u Ukrajini uprkos pozivima na prekid vatre sa Zapada.

Kijev i drugi veliki ukrajinski gradovi suočeni su sa pojačanim udarima bespilotnih letjelica i raketa posljednjih sedmica, a Rusija je u rekordnom broju rasporedila bespilotne letjelice Shahed koje je dizajnirao Iran.