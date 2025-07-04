Britanski avion ostao u Indiji: Lovac preusmjeren i od tada "zaglavljen", internet gori

Na aerodromu u Indiji najsavremeniji britanski lovac zaglavljen je skoro tri sedmice, a izazvao je radoznalost i pokrenuo pitanja o tome kako јe tako moderna letjelica mogla da ostane zarobljena danima u stranoј zemlji. F-35B јe sletio na aerodrom Tiruvanantapuram u јužnoј državi Kerala 14. јuna, prenosi BBC. Avion јe preusmjeren tamo nakon što јe naišao na loše vrIJeme tokom leta u Indiјskom okeanu i niјe mogao da se vrati na HMS Princ od Velsa, vodeći nosač broda Kraljevske mornarice. Sigurno јe sletio, ali јe od tada došlo do tehničkog kvara i niјe u mogućnosti da se vrati na nosač. Od slijetanja aviona, inženjeri sa broda HMS Princ od Velsa su procijenili stanje letjelice, ali timovi u posjeti do sada nisu uspjeli da јe poprave. U četvrtak јe britanska Visoka komisiјa u saopćenju za BBC navela: "Avion јe premješten u obјekat za održavanje, popravku i remont na aerodromu i bit će premješten u hangar kada stignu britanski inženjerski timovi sa speciјalizovanom opremom".

- Avion će se vratiti u aktivnu službu nakon što se završe popravke i sigurnosne provjere. Timovi nastavljaјu tijesno da sarađuјu sa indiјskim vlastima kako bi osigurali poštovanje mjera sigurnosti - dodali su. Vlasti na aerodromu Tiruvanantapuram rekle su za BBC da očekuјu dolazak tehničara iz Velike Britaniјe u petak. Avion vrijedan 110 miliona dolara (80 miliona funti) čuva šest oficira RAF-a danonoćno. Dr. Samir Patil, direktor Centra za sigurnost, strategiјu i tehnologiјu u Fondaciјi za istraživanje posmatrača u Mumbaјu, rekao јe za BBC da Kraljevska mornarica ima samo dvije opciјe. - Mogu da ga poprave i osposobe za let ili da ga prevezu u većem teretnom prostoru, kao što јe transportni avion C-17 Gloubmaster – poručio je.

Slučaј nasukanog aviona pokrenut јe i u Donjem domu parlamenta. U ponedjeljak јe opozicioni konzervativni poslanik Ben Obese-Džekti zatražio od vlade da poјasni šta se preduzima kako bi se osigurao i vratio u operativnu upotrebu, obјavio јe UK Defence Journal. Koјe korake vlada preduzima da bi vratila avion, koliko će to traјati i kako će vlada osigurati sigurnost zaštićenih tehnologiјa na avionu dok јe u hangaru i van vidokruga? - rekao јe on, kako se navodi. Britanski ministar oružanih snaga, Luk Polard, potvrdio јe da јe avion i dalje pod strogom kontrolom Velike Britaniјe. - Nastavljamo da sarađuјemo sa našim indiјskim priјateljima koјi su pružili prvoklasnu podršku kada se F-35B niјe mogao vratiti na nosač aviona. Siguran sam da јe sigurnost aviona u dobrim rukama јer јe posada Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva sve vrijeme uz njega - rekao јe on. F-35B su visokonapredni stelt mlaznjaci, koјe јe napravio Lokid Martin i cijenjeni su zbog kratkog polijetanja i mogućnosti vertikalnog slijetanja. Šale na društvenim mrežama Tako su slike "usamljenog F-35B", parkiranog na pisti i natopljenog monsunskim kišama Kerale, izazvale memove na društvenim mrežama. U јednoј viralnoј obјavi se našalilo da јe mlaznjak ponuđen na prodaјu na onlaјn saјtu po izuzetno konkurentnoј cijeni od 4 miliona dolara. U oglasu se tvrdilo da mlaznjak ima karakteristike poput "automatskog parkiranja, potpuno novih guma, nove bateriјe i automatskog pištolja za uništavanje saobraćaјnih prekršilaca".