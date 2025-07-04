Video / Ogromna eksplozija na benzinskoj stanici u Rimu: Više ljudi povrijeđeno, zadobili teške opekotine

U snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila na benzinskoj pumpi u istočnom dijelu Rima, povrijeđeno je više osoba, među kojima troje s teškim opekotinama, javljaju lokalni mediji.
Incident se dogodio nešto nakon 8 sati ujutro, u ulici Via dei Gordiani, gdje se nalazi pumpa koja distribuira benzin, dizel i tečni naftni gas (LPG).
Eksplozija se mogla čuti u velikom dijelu italijanske prijestolnice, a oblak dima bio je vidljiv iz više dijelova grada.
Prema prvim izvještajima, nesreći je prethodio sudar kamiona s cijevi, nakon čega su vatrogasci pozvani na teren. Eksplozija je uslijedila nedugo nakon njihovog dolaska i tom prilikom zahvatila i vozilo hitne pomoći koje se već nalazilo na licu mjesta.
Plamen je, osim benzinske stanice, zahvatio i pravosudno skladište smješteno odmah iza nje, dok su oštećenja zabilježena i na nekim okolnim zgradama. Također, nekoliko prolaznika je navodno zadobilo povrede.
Rimski portal Roma Today objavio je fotografije na kojima se vidi ogroman stub vatre i dima iznad stanice, a društvene mreže su preplavljene snimcima građana koji opisuju trenutke eksplozije.
Jedan korisnik je na mreži X (bivši Twitter) napisao:
- Eksplozija u Centocelleu bila je nevjerovatna – osjetila se čak i u kvartu Prati. Svi prozori su se zatresli, a fotokopir-aparat u uredu se pomicao kao da je zemljotres.
Zbog sigurnosnih razloga, agencija za javni prijevoz Atac je po nalogu policije zatvorila obližnju metro stanicu "Teano".