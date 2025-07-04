Video / Ogromna eksplozija na benzinskoj stanici u Rimu: Više ljudi povrijeđeno, zadobili teške opekotine

U snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila na benzinskoj pumpi u istočnom dijelu Rima, povrijeđeno je više osoba, među kojima troje s teškim opekotinama, javljaju lokalni mediji.

Incident se dogodio nešto nakon 8 sati ujutro, u ulici Via dei Gordiani, gdje se nalazi pumpa koja distribuira benzin, dizel i tečni naftni gas (LPG).

Eksplozija se mogla čuti u velikom dijelu italijanske prijestolnice, a oblak dima bio je vidljiv iz više dijelova grada.