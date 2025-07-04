Američki kongresmen: Svi oni 35-godišnjaci koji sjede u podrumu i igraju video-igre po cijeli dan morat će da nađu posao

Sveobuhvatnu poreznu i budžetsku reformu usvojila su oba doma Kongresa SAD, a nju je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nazvao "velikim i prelijepim zakonom", a zbog koje će više od 11 miliona ljudi ostati bez zdravstvenog osiguranja.

Zakon od blizu 1.000 stranica je pun raznih spornih tačaka, ali je posebno kritikovana činjenica da se masovno smanjuje opseg javnog zdravstva, koji se u SAD-u provodi kroz programe Medicaid i Medicare.

Iako ogroman broj ljudi koji će izgubiti svoje osiguranje po stupanju na snagu ove reforme dolazi iz njihovih distrikta, američki kongresmeni iz Republikanske stranke, osim Brajana Ficpatrika (Briana Fitzpatricka) i Tomasa Mesieja (Thomasa Massieja), glasali su za usvajanje ovog zakona.

Međutim, osim glasanja za zakon, neki od njih su za govornicom u Kongresu branili ove rezove, a jedan govor bio je posebno zanimljiv.

Stiv Skalis (Steve Scalise) iz savezne države Louisiana, te jedan od najmoćnijih republikanaca u Predstavničkom domu, je rezove u sistemima javnog zdravstva opisao na nešto drugačiji način.

- Svi oni 35-godišnjaci koji sjede u podrumu i igraju video-igre po cijeli dan sada će morati da nađu posao. To je dobro za njih, i njihove mame žele da im odu iz podruma, prestanu igrati video-igre i nađu posao - rekao je Skalis.