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UKIDANJE OSIGURANJA

Američki kongresmen: Svi oni 35-godišnjaci koji sjede u podrumu i igraju video-igre po cijeli dan morat će da nađu posao

To je dobro za njih, kaže Skalis

Stiv Skalis. Platforma X

A. O.

4.7.2025

Sveobuhvatnu poreznu i budžetsku reformu usvojila su oba doma Kongresa SAD, a nju je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nazvao "velikim i prelijepim zakonom", a zbog koje će više od 11 miliona ljudi ostati bez zdravstvenog osiguranja.

Zakon od blizu 1.000 stranica je pun raznih spornih tačaka, ali je posebno kritikovana činjenica da se masovno smanjuje opseg javnog zdravstva, koji se u SAD-u provodi kroz programe Medicaid i Medicare.

Iako ogroman broj ljudi koji će izgubiti svoje osiguranje po stupanju na snagu ove reforme dolazi iz njihovih distrikta, američki kongresmeni iz Republikanske stranke, osim Brajana Ficpatrika (Briana Fitzpatricka) i Tomasa Mesieja (Thomasa Massieja), glasali su za usvajanje ovog zakona.

Međutim, osim glasanja za zakon, neki od njih su za govornicom u Kongresu branili ove rezove, a jedan govor bio je posebno zanimljiv.

Stiv Skalis (Steve Scalise) iz savezne države Louisiana, te jedan od najmoćnijih republikanaca u Predstavničkom domu, je rezove u sistemima javnog zdravstva opisao na nešto drugačiji način.

- Svi oni 35-godišnjaci koji sjede u podrumu i igraju video-igre po cijeli dan sada će morati da nađu posao. To je dobro za njih, i njihove mame žele da im odu iz podruma, prestanu igrati video-igre i nađu posao - rekao je Skalis.

Brojni politički komentatori su kritikovali ovaj govor, te podsjetili na činjenicu da se na sistem Medicaid oslanja ogroman broj ljudi, uključujući i osobe s invaliditetom koji imaju velike probleme s pronalaskom zaposlenja.

Pored toga, 37 posto korisnika Medicaida su maloljetnici, dok osobe iznad 65 godina čine 21 posto korisnika. Ove grupe, naravno, ne mogu raditi te zavise od sistema koji će uskoro biti značajno srezan.

# SAD
# DONALD TRUMP
# ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
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