Odbrana od iranskih raketa Ameriku i Izrael koštala 1,5 milijardu dolara

Amerika i Izrael su na odbranu ove zemlje od iranskih napada potrošili ukupno 1,5 milijardu dolara tokom 12-dnevnog rata, pokazuju podaci izraelskog lista Haaretz, citirajući podatke vojske i javno dostupne informacije.

Iran je na Izrael tokom ovog rata ispalio 500 raketa, a kako su ranije analize cijenu jedne balističke rakete procijenili na milion dolara, jasno je kako su u Teheranu na napad potrošili tri puta manje novca, prenosi Haaretz.

Što se tiče uspješnosti iranskog napada, ovaj izraelski list je objavio da su odbrambeni sistemi Izraela i Amerike srušili 86 posto raketa iz Irana.

Izraelski sistemi odbrane Arrow 2 i Arrow 3, u kombinaciji s američkim THAAD-om, su presreli 222 od ukupno 256 iranskih raketa koje su bile usmjerene na ciljeve u Izraelu, dok su 272 rakete iz Irana pale u otvorena područja, zbog kojih nisu aktivirani odbrambeni sistemi.

Naravno, vrijedi istaći da su ovo procjene, a Haaretz navodi da izraelska vojska nije objavila potpune podatke o 12-dnevnom ratu s Iranom.