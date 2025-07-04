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Ruski tajkun iz naftne industrije pao sa 17. sprata: Izvršio je samoubistvo?

Njegovo tijelo je pronađeno ispod prozora stambene zgrade u kojoj je živio na 17. spratu

Andrej Badalov. Platforma X

A. O.

4.7.2025

Zamjenik direktora državne kompanije za izvoz nafte Transnjeft i naftni tajkun Andrej Badalov izvršio je samoubistvo skokom s balkona.

Kako prenosi dio ruskih opozicionih medija, Badalov je ostavio oproštajno pismo porodici iako to zvanično nije potvrđeno.

Njegovo tijelo je pronađeno ispod prozora stambene zgrade u kojoj je živio na 17. spratu.

Mnogi njegovu smrt pripisuju funkciji koju je obnašao ali i direktoru naftne kompanije Transnjeft na čijem čelu se nalazi bivši obavještajac KGB-a Nikolaj Tokarev.

Tokarev je Putinov saradnik iz perioda dok je bio angažiran kao kontraobavještajni oficir u Istočnoj Njemačkoj.

S druge strane smrt Badalova je samo jedna u nizu misterioznih smrti rukovodilaca povezanih s naftnom i plinskom industrijom u Rusiji.

Ovo je najmanje 12. takav smrtni slučaj među visokopozicioniranim funkcionerima u naftnoj industriji Rusije od početka rata u Ukrajini.

# RUSIJA
# SAMOUBISTVO
# ANDREJ BADALOV
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