Ruski tajkun iz naftne industrije pao sa 17. sprata: Izvršio je samoubistvo?

Zamjenik direktora državne kompanije za izvoz nafte Transnjeft i naftni tajkun Andrej Badalov izvršio je samoubistvo skokom s balkona.

Kako prenosi dio ruskih opozicionih medija, Badalov je ostavio oproštajno pismo porodici iako to zvanično nije potvrđeno.

Njegovo tijelo je pronađeno ispod prozora stambene zgrade u kojoj je živio na 17. spratu.

Mnogi njegovu smrt pripisuju funkciji koju je obnašao ali i direktoru naftne kompanije Transnjeft na čijem čelu se nalazi bivši obavještajac KGB-a Nikolaj Tokarev.

Tokarev je Putinov saradnik iz perioda dok je bio angažiran kao kontraobavještajni oficir u Istočnoj Njemačkoj.

S druge strane smrt Badalova je samo jedna u nizu misterioznih smrti rukovodilaca povezanih s naftnom i plinskom industrijom u Rusiji.

Ovo je najmanje 12. takav smrtni slučaj među visokopozicioniranim funkcionerima u naftnoj industriji Rusije od početka rata u Ukrajini.