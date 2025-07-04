Britanska ambasada o rezervnom sastavu policije RS: Odluka je nepotrebna i vodi ka eskalaciji

Odluka o formiranju rezervnog sastava policije Republike Srpske je nepotrebna i predstavlja korak koji može dovesti do eskalacije situacije, poručili su iz Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
Istaknuli su da bi bilo korisnije uložiti dodatne napore u jačanje postojećih policijskih kapaciteta.
- Velika Britanija i naši međunarodni partneri pozivaju da se ova odluka preispita - navedeno je u saopštenju Ambasade.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske jučer je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se predviđa uvođenje rezervnog sastava policije.
Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan obrazložio je ovu odluku potrebom da se osigura dodatna sigurnost u vanrednim situacijama kao što su prirodne katastrofe ili zdravstvene krize, naglasivši da Ministarstvo unutrašnjih poslova trenutno ima manjak od više od 1.000 policijskih službenika. Prema usvojenom zakonu, rezervni sastav može brojati najviše 20 posto u odnosu na broj redovno zaposlenih policajaca i biće angažovan isključivo u slučaju potrebe.
Ideja o formiranju rezervnog sastava policije RS prvi put se pojavila još 2019. godine, ali je tada povučena zbog snažnih pritisaka međunarodne zajednice.