Britanska ambasada o rezervnom sastavu policije RS: Odluka je nepotrebna i vodi ka eskalaciji

Odluka o formiranju rezervnog sastava policije Republike Srpske je nepotrebna i predstavlja korak koji može dovesti do eskalacije situacije, poručili su iz Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

Istaknuli su da bi bilo korisnije uložiti dodatne napore u jačanje postojećih policijskih kapaciteta.

- Velika Britanija i naši međunarodni partneri pozivaju da se ova odluka preispita - navedeno je u saopštenju Ambasade.