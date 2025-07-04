Makron: Razgovori s Putinom nisu donijeli napredak u vezi s prekidom vatre u Ukrajini

Francuski predsjednik Emanuel Makron u petak je priznao da razgovori s njegovim ruskim kolegom Vladimirom Putinom nisu donijeli napredak ka postizanju mogućeg prekida vatre u Ukrajini.

- Podijelili smo naša neslaganja i ne mogu reći da je bilo ikakvog napretka u razgovorima jer su prvo potrebni prekid vatre i nastavak pregovora - rekao je Makron tokom kratke interakcije s novinarima.

Ponovio je "apsolutnu ključnost" sankcija koje Evropa trenutno nameće i onih koje pripremaju SAD.

- Prvo sam ga nazvao u vezi s pitanjem Irana i potrebom da se održi Sporazum o neširenju nuklearnog oružja, na što se obavezao. Bilo je važno osigurati taj sporazum jer je odgovornost Francuske da održi tu dosljednost - rekao je francuski predsjednik.

U utorak su Macron i Putin razgovarali telefonom o Ukrajini i Bliskom istoku u kontekstu iransko-izraelskog sukoba i američkih napada na nuklearna postrojenja u Teheranu.

Ovo je prvi poziv između dva predsjednika u više od dvije godine, a posljednji je bio poznat po tome što je održan u septembru 2022.