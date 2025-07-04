Tramp odustao od pregovora o carinama: Poznato šta će podrazumijevati novi model

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da će njegova administracija početi slati pisma državama širom svijeta, u kojima će ih obavijestiti o uvođenju carina na uvoz u SAD. Ova odluka predstavlja zaokret u odnosu na raniju strategiju koja je predviđala sklapanje trgovinskih sporazuma sa što većim brojem zemalja, prenosi Reuters.

– Imamo preko 170 zemalja – koliko sporazuma možemo zaključiti? Vrlo su komplikovani – rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući. Dodao je da će pisma biti poslana istovremeno velikom broju država, a carinske stope kretat će se između 20 i 30 posto.

Trgovinski sporazum

Nakon što je u srijedu potpisan trgovinski sporazum s Vijetnamom, Tramp je poručio da i dalje očekuje zaključivanje nekoliko detaljnih sporazuma, ali da će radije većinu država o carinama obavijestiti jednostrano – putem pisama, izbjegavajući direktne pregovore.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je za Bloomberg TV da će otprilike 100 zemalja vjerovatno biti pogođeno recipročnom carinom od 10 posto. Prema njegovim riječima, do 9. jula – roka za pregovore – očekuje se talas sklapanja trgovinskih sporazuma, nakon čega bi carine mogle biti dodatno povećane.

Broj zemalja koje će biti obuhvaćene carinama manji je od prvobitno najavljenog – administracija je ranije govorila o mogućem uvođenju carina za 123 države.

Već zaključeni

Tramp je već 2. aprila uveo carine u rasponu od 10 do 50 posto, ali je zatim većini zemalja privremeno smanjio stope na 10 posto kako bi im se omogućilo vrijeme za pregovore do 9. jula. Međutim, mnoge zemlje nisu iskoristile tu priliku.

Izuzetak je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je u maju zaključilo sporazum sa SAD-om i tako zadržalo carinu na 10 posto.

U toku su pregovori s nekoliko ključnih partnera kojima su već uvedene više carinske stope – Evropska unija (20 posto), Indija (26 posto) i Japan (24 posto).

Vijetnam je uspio dogovorom s američkom administracijom sniziti svoju carinsku stopu s 46 na 20 posto, a istovremeno će brojni američki proizvodi moći ulaziti na vijetnamsko tržište bez carina, prenosi Reuters.