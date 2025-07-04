Američki general novi vrhovni vojni zapovjednik NATO-a

Američki general Aleksus Grinkevič (Alexus Grynkewich) preuzeo je u petak dužnost vrhovnog vojnog zapovjednika NATO-a, šaljući poruku odlučnosti i uvjeravanja saveznicima zabrinutim zbog potencijalnog smanjenja američkih snaga u Evropi od Trampove administracije.

Po pravilu, američki general obavlja dužnost vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga za Evropu od njihovog osnivanja nakon Drugog svjetskog rata, ali američki zvaničnici trenutno raspravljaju o prekidu te tradicije dok predsjednik Donald Tramp podstiče Evropu da preuzme veću odgovornost za svoju odbranu.

Ta je mogućnost uznemirila evropske saveznike - koji se uveliko oslanjaju na 80.000 američkih vojnika u Evropi za zaštitu kontinenta i očekivali bi da će im se pridružiti još mnogo njih ako bi Evropa bila napadnuta - i uznemirila je visoke članove američkog Kongresa.

Vašington je konačno nominirao Grinkeviča za nasljednika generala vojske Kristofera Kavolija (Christophera Cavolija), koji je odigrao ključnu ulogu u savjetovanju ukrajinske vojske nakon ruske invazije 2022. i nadzirao je sveobuhvatnu reviziju odbrambenih planova NATO-a.

Američki saveznici i dalje su, ipak, zabrinuti da bi tekuća revizija položaja američkih snaga širom svijeta mogla dovesti do smanjenja broja vojnika u Evropi, baš kada Rusiju vide kao veću prijetnju nego ikada od kraja Hladnog rata.

- Ovo su značajna vremena - rekao je Grinkevič na svečanosti primopredaje dužnosti, koja se održala po sunčanom vremenu u vojnom sjedištu NATO-a van belgijskog grada Monsa, kojoj su prisustvovali vojni oficiri i zvaničnici iz cijelog saveza.

- Prijetnje s kojima se suočavamo samo se sve više isprepliću, ali ne mogu se mjeriti s jedinstvom, odlučnošću i zajedničkom svrhom koju danas vidim okupljene na ovom polju - izjavio je.

- Spremni smo u odbrani naših zemalja i bit ćemo samo bolji - dodao je on, prenosi Reuters.