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"NE MOGU IH PODNIJETI"

Tramp: "Demokrati me mrze, ali mrzim i ja njih"

Predsjednik SAD ponovo je izazvao burne reakcije nakon šokantne izjave na skupu u Ajovi

Donald Tramp. Platforma X

M. Až.

4.7.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je izazvao burne reakcije nakon šokantne izjave na skupu u američkoj saveznoj državi Ajovi.

Govoreći okupljenima u gradu Des Moines, Tramp je komentarisao to što demokrate nisu podržale zakon koji on naziva "velikim, prelijepim zakonom".

- Oni mrze Trampa, ali i ja mrzim njih, znate to? Stvarno ih ne mogu podnijeti. Jer vjerujem da oni mrze našu zemlju - rekao je Tramp.

Njegova izjava izazvala je niz kritika, naročito iz redova Demokratske stranke. Tramp već duže vrijeme koristi oštru retoriku prema svojim političkim protivnicima, a ranije je demokratskog kandidata za gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija nazvao "ludim komunistom".

U međuvremenu, Kongres je jučer potvrdio zakon koji je predložio Tramp, a koji demokrate opisuju kao "odvratnu grozotu". Tramp tvrdi da će njegov prijedlog, koji uključuje poresku reformu i dodatna ulaganja u vojsku i sigurnost, ojačati Sjedinjene Države. S druge strane, demokrate upozoravaju na ukidanje brojnih socijalnih mjera, pogodnosti za najbogatije i dodatno povećanje ionako velikog javnog duga.

# SAD
# DONALD TRUMP
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