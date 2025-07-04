Tramp: "Demokrati me mrze, ali mrzim i ja njih"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je izazvao burne reakcije nakon šokantne izjave na skupu u američkoj saveznoj državi Ajovi.
Govoreći okupljenima u gradu Des Moines, Tramp je komentarisao to što demokrate nisu podržale zakon koji on naziva "velikim, prelijepim zakonom".
- Oni mrze Trampa, ali i ja mrzim njih, znate to? Stvarno ih ne mogu podnijeti. Jer vjerujem da oni mrze našu zemlju - rekao je Tramp.
Njegova izjava izazvala je niz kritika, naročito iz redova Demokratske stranke. Tramp već duže vrijeme koristi oštru retoriku prema svojim političkim protivnicima, a ranije je demokratskog kandidata za gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija nazvao "ludim komunistom".
U međuvremenu, Kongres je jučer potvrdio zakon koji je predložio Tramp, a koji demokrate opisuju kao "odvratnu grozotu". Tramp tvrdi da će njegov prijedlog, koji uključuje poresku reformu i dodatna ulaganja u vojsku i sigurnost, ojačati Sjedinjene Države. S druge strane, demokrate upozoravaju na ukidanje brojnih socijalnih mjera, pogodnosti za najbogatije i dodatno povećanje ionako velikog javnog duga.