Tramp: "Demokrati me mrze, ali mrzim i ja njih"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je izazvao burne reakcije nakon šokantne izjave na skupu u američkoj saveznoj državi Ajovi.

Govoreći okupljenima u gradu Des Moines, Tramp je komentarisao to što demokrate nisu podržale zakon koji on naziva "velikim, prelijepim zakonom".

- Oni mrze Trampa, ali i ja mrzim njih, znate to? Stvarno ih ne mogu podnijeti. Jer vjerujem da oni mrze našu zemlju - rekao je Tramp.