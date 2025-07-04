Hamas poslao pozitivan odgovor na Trampov prijedlog: Svijet bliže prekidu krvavog sukoba u Gazi

Palestinski pokret Hamas saopćio je da je dostavio "pozitivan odgovor" regionalnim i međunarodnim posrednicima na najnoviji prijedlog o prekidu vatre u Gazi, čime se otvara mogućnost za nastavak pregovora sa Izraelom radi okončanja dugotrajnog rata.

- Pokret je predao pozitivan odgovor posrednicima i u potpunosti je spreman da odmah uđe u novu rundu pregovora o mehanizmima implementacije predloženog okvira - navodi se u saopćenju Hamasa objavljenom na Telegramu. Dodaje se da je odluka donesena nakon konsultacija s palestinskim frakcijama i političkim snagama.

Ova izjava dolazi nakon što su izvori bliski Hamasu prethodnih dana isticali da pokret traži jasne garancije da će novi prijedlog, koji su formulirale Sjedinjene Američke Države uz posredovanje Katara i Egipta, dovesti do potpunog okončanja rata.

Potrebni uslovi

Predsjednik SAD-a Donald Tramp ranije je izjavio da je Izrael prihvatio uslove potrebne za finalizaciju 60-dnevnog prekida vatre, tokom kojeg bi se dvije strane posvetile traženju trajnog rješenja sukoba. Tramp je u petak ujutro najavio da očekuje odgovor Hamasa u roku od 24 sata, izražavajući nadu da će pozitivan ishod omogućiti nastavak formalnih, indirektnih pregovora.

U prijedlogu se navodno predviđa postepeno oslobađanje 10 živih izraelskih talaca i vraćanje tijela još 18 osoba u zamjenu za palestinske zatvorenike. Također, uključene su odredbe o hitnom dopremanju humanitarne pomoći u Gazu, povlačenju izraelskih snaga iz određenih područja i početku pregovora o konačnom okončanju sukoba te oslobađanju preostalih talaca već od prvog dana prekida vatre.

Situacija na terenu

Ipak, na terenu situacija ostaje napeta. Izraelske snage nastavile su zračne i kopnene napade na Pojas Gaze. Lokalni izvještaji navode da su izraelski helikopteri i artiljerija u petak ujutro izveli napade na južni dio Kan Junisa. Tokom noći najmanje 15 Palestinaca ubijeno je u napadima na šatore u kojima su boravile raseljene osobe, saopćila je bolnica Naser.

Izraelski zvaničnici poručuju da je dogovor o prekidu vatre dostižan, ali da se još uvijek razrađuju ključni detalji. Visoki zvaničnik blizak premijeru Benjaminu Netanjahu (Netanyahu) rekao je da su pripreme za odobrenje dogovora u toku, dok se izraelski lider sprema za posjetu Vašingtonu sljedeće sedmice.

Ministar energetike Izraela Eli Kohen izjavio je za portal Ynet da postoji "definitivna spremnost za napredovanje u dogovoru“, naglašavajući ozbiljnost trenutnih diplomatskih napora.

Sudbina oko 50 izraelskih talaca koji se još nalaze u Gazi ostaje ključno pitanje, a vjeruje se da je njih 20 još živo.

Uprkos nastavku nasilja, pozitivan odgovor Hamasa posrednicima daje nadu da bi dugo očekivani prekid vatre mogao biti na pomolu. Očekuje se da bi naredni koraci mogli biti definisani tokom vikenda, uz uključivanje delegacija u indirektne pregovore, čije bi lokacije mogle biti Egipat ili Katar.