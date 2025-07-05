EU i dalje bez dogovora s Trampovom administracijom o carinama

Evropska unija još uvijek nije postigla dogovor s administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa, a rok za sveobuhvatan trgovinski sporazum, 9. juli, sve je bliži. Zbog toga bi evropski pregovarači mogli zatražiti produženje postojećeg režima kako bi izbjegli povećanje carina.

Evropska komisija je danas obavijestila predstavnike država članica da vjeruje kako su Sjedinjene Američke Države spremne da "pauziraju" trenutno važeće carine za partnere s kojima su postignuti preliminarni dogovori, uz mogućnost blažeg carinskog režima ili izuzeća u narednom periodu.

Bez početnog dogovora, američke carine za većinu proizvoda iz EU mogle bi porasti sa sadašnjih 10 posto na 20 posto, što je tarifa koju je Tramp najavio 2. aprila.

Evropski diplomati su za agenciju Reuters izjavili da je najizglednija opcija produženje statusa quo, nakon čega bi se nastavili dalji pregovori između Brisela i Vašingtona.