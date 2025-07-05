Horor u Americi: U užasnim poplavama desetine mrtvih, nestalo 25 djevojčica iz ljetnjeg kampa za djecu

- Svi treba da znaju da ovo traje 24 sata dnevno – poručio je.

Očajni roditelji za to vrijeme tragaju za informacijama o grupi od čak 25 djevojčica koje su nestale iz kampa Mystic, hrišćanskog kampa za djevojčice smještenog na obali rijeke. Opsežna potraga i akcija spašavanja u toku je u okrugu Ker (Kerr County), u centralnom Teksasu, izjavio je guverner Greg Abot na konferenciji za medije u petak uveče.

Najmanje 24 tijela pronađena su nakon što je rijeka Gvadalupe u Teksasu u petak nadošla tokom obilnih kiša, porasla za čak 8 metara za manje od dva sata, u ranim jutarnjim satima, piše USA Today.

Padavine koje su uslijedile bile su još intenzivnije.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na poplave za dijelove južnocentralnog Teksasa, uključujući i okrug Ker, u četvrtak. Upozoreno je da bi sporo pokretni sistem mogao izazvati velike oluje.

- Poplave su počele nešto nakon 4:00 sata ujutro, kada su ekstremne padavine, i do 30 cm na sat, pogodile to područje - izjavio je zamjenik guvernera Teksasa Den Patrik na konferenciji za medije u petak popodne.

Do večeri 4. jula, Teksaška Nacionalna garda evakuisala je ili spasila 237 ljudi, od kojih 167 helikopterom, poručio je general-major Tomas M. Suelcer, komandant garde.

- U tom području nalazi se više kampova, ali samo su učesnici iz kampa Mystic nestali - rekao je Abot.

U 02:03 sati ujutru meteorološka služba izdala je peto upozorenje te večeri, svako jače od prethodnog.

Ovo je glasilo: „Ovo je izuzetno opasna situacija. Potražite viši teren odmah! Poplave niskih prelaza, malih potoka, urbanih oblasti, autoputeva, ulica i podvožnjaka opasne su po život.“

Pozivi građana

Gradonačelnik Kervila Dalton Rajs rekao je da je u 3:30 ujutru džogirao pored staze uz rijeku Gvadalupe i vidio samo blagu kišu, bez znakova poplava.

Do 5:00 ujutru počeli su da pristižu pozivi građana, i on je sa lokalnim vatrogasnim načelnikom otišao do parka da procjene situaciju.

- U roku od sat i po, rijeka je već porasla preko 7,5 metara. U roku od nekoliko minuta dostigla je 8,8 metara - rekao je Rajs.

Meteorolog Metju Kapuči objasnio je na mreži X da je ukupna količina padavina u tom području premašila 25 cm, dok je prosječna godišnja količina za taj region 70–80 cm.

- Zamislite da padne kiša za četiri mjeseca u samo šest sati - rekao je.

Dionica rijeke Gvadalupe kod Berghajma, oko 55 km sjeverno od San Antonija, porasla je „12 metara za 3 sata“, dodao je.

Tramp nudi podršku

Patrik je izjavio da je njegova kancelarija više puta bila u kontaktu sa Bijelom kućom tokom poplava. Predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je zvaničnicima Teksasa:

- Šta god vam treba, dobit ćete - prenio je Patrik.

Senator Teksasa, Ted Kruz, napisao je na mreži X: „Predsjednik Tramp obećao je bilo šta što Teksasu zatreba.“

"Razoran događaj za našu zajednicu"

U objavi na Fejsbuku popodne 4. jula, policija Kervila napisala je: „Nastavit ćemo dok svi naši građani ne budu pronađeni. Ovo je razoran događaj za našu zajednicu, ali zajedno smo jaki. Zahvalni smo na podršci i pomoći koju smo dobili i koju nastavljamo da dobijamo. Za sada vas molimo da što manje izlazite na ulice. Obavještavat ćemo vas kad budemo mogli. Naše misli su sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom.“

Okrug Ker prijavljuje "katastrofalne poplave"

- Ovo je katastrofalna poplava u okrugu Ker. Možemo potvrditi da ima žrtava, ali nećemo davati dodatne informacije dok ne obavijestimo porodice. Cijeli okrug je trenutno veoma aktivna zona - saopćila je kancelarija šerifa.

Stanovnicima je naloženo da ostanu na sigurnom i ne putuju. Svima uz potoke, rijeke i rijeku Gvadalupe savjetovano je da se presele na viši teren.

Oblast je bila pod upozorenjem na iznenadne poplave, a između 13 i 28 cm kiše već je palo do 9 sati ujutru, rekli su meteorolozi iz Ostina i San Antonija. Moglo bi pasti još 2–5 cm prije nego što se vremenski uslovi stabilizuju tokom dana.

- Ovo je vrlo opasna i po život prijeteća poplava duž rijeke Gvadalupe! Pređite na viši teren - poručila je meteorološka služba.

U ranim jutarnjim satima, rijeka Gvadalupe kod mjesta Hunt u zapadnom dijelu okruga Ker već je dostigla drugi najviši nivo u historiji — preko 8,8 metara — premašivši nivo iz poplava 1987. godine. Tada je 17. jula 10 tinejdžera stradalo u autobusu i kombiju crkvenog kampa kod mjesta Komfort.

U San Anđelu, oko 240 km od Kervila, meteorološka služba objavila je fotografiju raskrsnice pod vodom, s vodom koja doseže visinu saobraćajnih znakova. Tamošnji ured službe izvjestio je o više poplavljenih puteva i kuća u okrugu Tom Grin, ocjenivši uslove kao „opasne po život“.

Jake kiše i poplave ostaju u prognozi

Zapadni i centralni dijelovi Teksasa i dalje će biti pogođeni poplavama tokom vikenda, saopćo je 4. jula Centar za prognozu vremena.

Sistem koji se kreće kroz dijelove Teksasa donio je obilne padavine od četvrtka uveče do petka popodne. „Zasićeno tlo i već poplavljene rijeke čine ovu oblast posebno osjetljivom na dodatne padavine.“

- Prognoza predviđa da će lokalno jake kiše trajati i sutra (subota, 5. juli). Upozorenje na poplave ostalo je na snazi do kasno uveče 4. jula za veći dio regiona.“

Meteorolozi iz San Antonija upozorili su da su „džepovi jakih padavina i dalje mogući i mogu izazvati poplave u niskim oblastima, rijekama i prelazima. Dodatne količine padavina od 2,5 do 7,5 cm moguće su u okviru upozorenja. Ne može se isključiti čak ni do 13 cm u pojedinim dijelovima planinskog područja.“

Da li su ove poplave bile iznenađenje?

Nacionalna meteorološka služba stavila je okrug Ker i okolne oblasti pod upozorenje 3. jula, ali prema riječima lokalnih zvaničnika, razmjere poplava bile su iznenađenje.

- Niko nije znao da će ovo biti ovako strašno. Mi se redovno suočavamo sa poplavama. Nismo imali razlog da vjerujemo da će se dogoditi nešto ovako - rekao je, dodavši da okrug Ker nema sistem ranog upozorenja koji bi mogao obavijestiti stanovnike te večeri.

Obavezne evakuacije duž rijeke Gvadalupe

Zvaničnici u mjestu Komfort izdali su obaveznu evakuaciju za stanovnike uz rijeku koja je brzo rasla, prema objavi oko 8 sati ujutru po lokalnom vremenu.