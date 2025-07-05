Tramp: Sporazum o Gazi će biti gotov do kraja sedmice, Iran i dalje ne odustaje od svoje politike

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) kazao je kako je dobra odluka Hamasa bila pozitivan odgovor na prijedlog o prekidu vatre u Gazi.

Dodao je kako očekuje uskoro finaliziranje sporazuma. On je novinarima u avionu Air Force One poručio da bi dogovor o primirju u Gazi mogao biti postignut do sljedeće sedmice, ali da nije obaviješten o trenutnom stanju pregovora.

Pregovore o postizanju sporazuma ispred SAD-a vodi specijalni izaslanik Trampove administracije Stiv Vitkof (Steve Witkoff) koji je u dosadašnjem dijelu diplomatskih pregovora pokazao sposobnost da zadovolji uslove i Hamasa i Izraela.

Najveći izazov jeste uspostava primirja koje će poštovati obje strane kako bi se omogućili direktni pregovori sa Hamasom koji danima šalje pozitivne signale u kontekstu pregovora.

Odgovarajući na pitanja o Iranu američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran nije pristao na inspekcije svog nuklearnog programa niti na odustajanje od obogaćivanja urana.

Novinarima na brodu Air Force One rekao je da vjeruje da je Teheranov nuklearni program trajno zaustavljen, iako bi Iran mogao da ga ponovo pokrene na drugoj lokaciji.

Tramp je dodao da će razgovarati o Iranu s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom) u ponedjeljak u Bijeloj kući.