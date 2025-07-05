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BIJELA KUĆA

Tramp specifično obilježio Dan nezavisnosti SAD: Svu pažnju želio preusmjeriti na sebe

Ponosan sam što stojim s Trampom dok je potpisivao dokument o jednom velikom i prelijepom zakonu, kaže Grehem

Tramp i Melanija. AP

A. O.

5.7.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) odlučio je Dan nezavisnosti Amerike proslaviti na specifičan način.

Svi događaji koji su se održali oko Bijele kuće još jedan su dokaz kako je Tramp apsolutno svu pažnju želio preusmjeriti na sebe, a među prvim događajima koje je on organizovao je bilo potpisivanje "velikog i prelijepog zakona", kontroverznog dokumenta koji je izazvao burne reakcije Demokratske stranke, ali i dijela republikanaca koji se nisu u potpunosti složili sa sadržajem zakona.

Okupio saradnike 

Naime, američki predsjednik je u dvorištu Bijele kuće okupio najlojalnije saradnike, a među njima se našlo i ime Lindseja Grehema (Lindseya Grahama), čovjeka za kojeg mnogi govore kako u najvećoj mjeri i kroji Trampovu aktuelnu politiku.

- Ponosan sam što stojim s Trampom dok je potpisivao dokument o jednom velikom i prelijepom zakonu. Ovaj zakon će osigurati našu granicu, osloboditi američku energiju i vratiti više novca u džepove vrijednih Amerikanaca. Velika pobjeda za slobodu i SAD - naveo je Grehem.

Nakon potpisivanja zakona, Tramp je na oduševljenje mnogih lupio čekićem u znak stupanja zakona na snagu. Ovaj čekić, predviđen za predsjedavajućeg Predstavničkog doma SAD-a, Trampu je uručio Majk Džonson (Mike Johnson).

- Želim da to imate - poručio je predsjedavajući Džonson.

Posmatrao vatromet

Ipak, ceremonija se tu nije okončala, a nakon formalnog dijela, Tramp je izašao na balkon Bijele kuće u društvu supruge Melanije te je posmatrao vatromet povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Spektakularni vatromet okončan je Trampovim prepoznatljivim plesom uz pjesmu "Y.M.C.A." koja je obilježila njegovu predizbornu kampanju.

Interesantno, ovaj put mu se u plesu pridružila i Melanija koja je nakratko zaplesala u stilu supruga.

- Dali smo obećanja, i to su zaista data obećanja, ispunjena obećanja, i mi smo ih ispunili. Na rođendan demokratije imamo trijumf i moram reći da su ljudi sretni - naveo je Tramp.

Nakon vojne parade koju je američki predsjednik organizovao nedavno, proslava Dana nezavisnosti poslužila je kao još jedan od velikih događaja u kojima je na površinu prvenstveno isplivao veliki ego i potreba da se fokus svakog događaja prebaci na isključivo jednu osobu - aktuelnog predsjednika SAD-a.

Uprkos burnim reakcijama zbog zakona u kojem bi milioni ljudi mogli ostati bez Medicaida i drugih programa pomoći, Tramp ne mari puno za kritike, a na društvenim mrežama od jučer je, kao nikada do sada, podijelio niz objava iz medija u kojima je fokus upravo na njemu. Osim toga, pozvao je sve ljude da kupe knjigu u kojoj se govori o "najvećem povratku u američkoj politici".

- Divni Njut Džingrič (Newt Gingrich) upravo je napisao knjigu o kojoj se priča u Vašingtonu (Washingtonu). Zove se "Trampov trijumf, najveći američki povratak". Priča se da je fantastična, ali je još nisam pročitao - bio sam malo previše zauzet. Kad je pročitam, javit ću vam šta mislim, ali Njut uvijek sve uradi kako treba!!! Kupite primjerak odmah - poručio je Tramp.

# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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