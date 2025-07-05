Tramp specifično obilježio Dan nezavisnosti SAD: Svu pažnju želio preusmjeriti na sebe

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) odlučio je Dan nezavisnosti Amerike proslaviti na specifičan način.

Svi događaji koji su se održali oko Bijele kuće još jedan su dokaz kako je Tramp apsolutno svu pažnju želio preusmjeriti na sebe, a među prvim događajima koje je on organizovao je bilo potpisivanje "velikog i prelijepog zakona", kontroverznog dokumenta koji je izazvao burne reakcije Demokratske stranke, ali i dijela republikanaca koji se nisu u potpunosti složili sa sadržajem zakona.

Okupio saradnike

Naime, američki predsjednik je u dvorištu Bijele kuće okupio najlojalnije saradnike, a među njima se našlo i ime Lindseja Grehema (Lindseya Grahama), čovjeka za kojeg mnogi govore kako u najvećoj mjeri i kroji Trampovu aktuelnu politiku.

- Ponosan sam što stojim s Trampom dok je potpisivao dokument o jednom velikom i prelijepom zakonu. Ovaj zakon će osigurati našu granicu, osloboditi američku energiju i vratiti više novca u džepove vrijednih Amerikanaca. Velika pobjeda za slobodu i SAD - naveo je Grehem.

Nakon potpisivanja zakona, Tramp je na oduševljenje mnogih lupio čekićem u znak stupanja zakona na snagu. Ovaj čekić, predviđen za predsjedavajućeg Predstavničkog doma SAD-a, Trampu je uručio Majk Džonson (Mike Johnson).

- Želim da to imate - poručio je predsjedavajući Džonson.

Posmatrao vatromet

Ipak, ceremonija se tu nije okončala, a nakon formalnog dijela, Tramp je izašao na balkon Bijele kuće u društvu supruge Melanije te je posmatrao vatromet povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.