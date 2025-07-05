Trampova odluka mogla bi biti smrtonosna za Ukrajinu

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno zaustavi dio vojne pomoći Ukrajini izazvala je snažne reakcije – Moskva je pozdravlja, a Kijev je naziva "nečovječnom". Pentagon je u srijedu objavio da će pauzirati dio isporuka kako bi se procijenilo koliko vojna pomoć Ukrajini odgovara politici "Amerika na prvom mjestu".

No ova odluka ima vrlo konkretne posljedice: među zaustavljenim isporukama nalaze se i rakete za američke sisteme protuzračne obrane Patriot, koji svakodnevno štite milijune Ukrajinaca od sve žešćih ruskih zračnih napada, analizira CNN.

Rusija lansirala rekordnih 539 dronova

U noći s četvrtka na petak Ukrajina je pretrpjela najveći zračni napad od početka rata. Ruske snage ispalile su rekordnih 539 dronova i 11 krstarećih i balističkih projektila prema Kijevu, priopćilo je ukrajinsko zrakoplovstvo.

Predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je vojsci što je većinu dronova i projektila uspješno srušila ili omela. Upozorio je da su sustavi Patriot ključni za obranu ukrajinskog zračnog prostora i zaštitu civila.

"Patrioti i rakete za njih su pravi čuvari života", poručio je Zelenski, očito se obraćajući Trumpu i pokušavajući ga nagovoriti da preispita odluku.

Zelenski je tu poruku Trumpu prenio i osobno u telefonskom razgovoru sinoć. Iz njegova ureda poručeno je da su se dvojica čelnika složila "da će zajednički raditi na jačanju zaštite ukrajinskog neba", posebno kad je riječ o projektima vezanim uz dronove i srodne tehnologije.

Nezamjenjivi Patriot sistemi

Sustavi Patriot su među najskupljom i najučinkovitijom vojnom opremom koju su saveznici poslali Ukrajini. Njihova sposobnost da obaraju balističke i hipersonične projektile čini ih nezamjenjivima, a ukrajinska vojska ih koristi vrlo učinkovito – primjerice, srušila je ruske projektile Kinžal, koje je Moskva smatrala nemogućima za presretanje.

No svaki sustav košta oko 1,1 milijardu dolara, a jedna raketa za Patriot stoji oko 4 milijuna dolara. Osim visoke cijene, postoji i problem ograničene proizvodnje – američka kompanija Lockheed Martin trenutno proizvodi nešto više od 500 raketa godišnje, a do 2027. planira povećati kapacitet na 650 godišnje.

Iako je prošle godine odobren veliki posao između američkih i njemačkih kompanija za proizvodnju Patriota u Europi, prve isporuke se očekuju tek za nekoliko godina.

Njemačka je ranije donirala nekoliko svojih sustava Ukrajini i sada istražuje mogućnost dodatne nabave raketa iz SAD-a, izjavio je glasnogovornik njemačke vlade.

Zašto SAD pauzira isporuke?

Stručnjaci smatraju da Trumpova administracija želi barem privremeno preusmjeriti dio zaliha raketa za druge saveznike, poput Izraela, Južne Koreje i država jugozapadne Azije, koje Washington trenutačno smatra strateški važnijima. Također, neke isporuke Ukrajini preusmjerene su iz komercijalnih ugovora s drugim državama, a ne iz američkih vojnih zaliha.

Iako zalihe u SAD-u nisu ozbiljno ugrožene, zabrinutost zbog globalne potražnje za Patriot sustavima raste – posebice na indo-pacifičkom području, gdje prema SAD-u raste prijetnja iz Kine i Sjeverne Koreje.

I dok SAD usporava pomoć, europske države preuzimaju vodeću ulogu. Prema podacima Njemačkog instituta Kiel, europski donatori dosad su Ukrajini osigurali 72 milijarde eura vojne pomoći, dok je SAD na 65 milijardi.

Međutim, stručnjaci ističu da količina nije jedini kriterij. Daniel Byman iz Centra za strateške i međunarodne studije upozorava da "neke potrebe Ukrajine može zadovoljiti samo SAD", posebno kada se radi o obrani od balističkih projektila. "Prekid isporuka tih raketa ostavlja ogromnu rupu u ukrajinskoj protuzračnoj obrani", rekao je Byman za CNN.

Ne posustaju ruski napadi

U lipnju je Rusija lansirala čak 80 balističkih projektila na Ukrajinu. Iako je dio njih presretnut, nekoliko je probilo obranu i prouzročilo teške gubitke – prošlog tjedna u Dnipru je poginula 21 osoba, a tjedan dana ranije još 21 osoba u Kijevu.

Ovakvi napadi mogli bi postati češći ako Ukrajina ostane bez Patriota, upozoravaju stručnjaci. Ukrajinska vojska trenutačno ima samo oko šest Patriot sustava, dok Zelenski kaže da bi za učinkovitu obranu trebalo najmanje 25.

Posebno zabrinjava to što američka pauza ne utječe samo na buduću pomoć, već i na pošiljke koje su već bile odobrene i poslane – a koje su trebale stići u Ukrajinu u narednim danima.

Putin dobiva na vremenu

Odluka Trumpove administracije dodatno jača rusku strategiju, kažu analitičari iz Instituta za proučavanje rata (ISW). Kad je Washington ranije usporavao pomoć, Rusija je ostvarivala napredak – tako je u veljači zauzela Avdijivku, a u ožujku napredovala prema Kursku kada je SAD privremeno obustavio dijeljenje obavještajnih podataka.

ISW upozorava da ovakve pauze potvrđuju teoriju ruskog predsjednika Vladimira Putina da će Rusija pobijediti iscrpljivanjem Zapada i čekanjem da podrška Ukrajini oslabi.

Za Ukrajince, koji se već dvije i pol godine brane od agresije znatno jačeg protivnika, ova odluka nije samo još jedan izazov – već potencijalna smrtonosna odluka koja vodi u katastrofu.