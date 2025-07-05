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PRITISAK NATO-A

Nijemci planiraju nabavku 2.500 oklopnih transportera i 1.000 tenkova za 25 milijardi eura

Njemački ministar odbrane Boris Pistorius i visoki zvaničnici Bundeswehra preispituju planove, a zakonodavno odobrenje se očekuje do kraja godine

Njemačka vojska. AP

B. C.

5.7.2025

Plan nabavke predstavlja ojačavanje kapaciteta njemačke vojske uz povećanje proizvodnih kapaciteta njemačkih kompanija čime bi cijene oklopnih vozila trebale biti prihvatljivije drugim državama.

Konačne cijene i količine su još uvijek predmet pregovora, a predviđeni trošak bi mogao pasti ispod 25 milijardi eura ovisno o rokovima nabavke i uvjetima ugovora.

Tenkove Leopard 2 proizvode njemačke kompanije KNDSS Deutschland i Rheinmetall, dok Boxer proizvodi kompanija ARTEC, uz zajedničko ulaganje istih kompanija.

Njemački ministar odbrane Boris Pistorius i visoki zvaničnici Bundeswehra preispituju planove, a zakonodavno odobrenje se očekuje do kraja godine.

Bundeswehr trenutno ima oko 310 tenkova Leopard 2 različitih varijanti (uključujući Leopard 2A6 i 2A7V), od kojih je aktivno u upotrebi oko 250.

Kod borbenih vozila pješadije njemačka vojska koristi Pume kojih ima oko 350 u službi, te Mardere kojih je preostalo aktivno još oko 200, iako se povlače iz upotrebe.

Od oklopnih transportera njemačka vojska koristi vozila Fuchs 1 sa oko 800 vozila te vozila tipa Boxer sa više 500 koji su u službi.

Njemačka se suočila s pritiskom NATO-a i Washingtona da ispuni svoje savezničke obaveze, uključujući novousvojenu obavezu da će do 2035. godine potrošiti najmanje 5 posto BDP-a na odbranu.

# VOJSKA
# NABAVKA
# NJEMAČKA
# INVESTICIJA
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