Parižani ponovo mogu plivati u Seni nakon više od 100 godina zabrane

Rijeka Sena ponovo je otvorena za kupače u Parizu u subotu, prvi put nakon 1923. godine, čime je ozvaničen kraj stoljetne zabrane kupanja u čuvenoj rijeci, javlja Anadolu.

Otvaranje kupališta, koja će biti besplatna za građane i turiste do 31. augusta, rezultat je višegodišnjeg projekta čišćenja rijeke, koji je uoči Olimpijskih igara 2024. u Parizu dobio snažan institucionalni podsticaj. Rano ujutro, nekoliko desetina ljudi svih uzrasta okupilo se na lokaciji Bras Marie, jednom od tri nova kupališta otvorena ovog ljeta u Parizu.

Kupanje u Seni smatra se jednim od naslijeđa Ljetnih olimpijskih igara u Parizu, gdje su takmičari u triatlonu i plivači na otvorenom nastupali upravo u njenim vodama, koje su prethodno detaljno očišćene.

Tri zone

Građanima i posjetiocima na raspolaganju su tri zone za kupanje, uključujući jednu nedaleko od Ajfelovog tornja, opremljene svlačionicama, tuševima i mobilijarom za plažu, a kapacitet svake zone iznosi od 150 do 300 osoba.

Prefekt regije Ile-de-France Marc Guillaume izjavio je da je kvalitet vode izuzetan.

- Pratimo prisutnost bakterija E. coli i enterokoka. Kod jedne smo deset puta ispod dozvoljenih granica, a kod druge više od 25 puta - rekao je.

Međutim, vlasti upozoravaju na moguće rizike, uključujući jake struje, saobraćaj čamaca i prosječnu dubinu rijeke od 3,5 metara. Kupanje van označenih zona je zabranjeno, a novim dekretom uvedene su i novčane kazne za prekršioce. Spasioci procjenjuju sposobnosti plivača prije nego im dozvole samostalni ulazak u vodu.

Obećanje iz 1988.

Obećanje o ukidanju zabrane kupanja datira još iz 1988. godine, kada je tadašnji gradonačelnik Pariza i budući predsjednik Žak Širak (Jacques Chirac) prvi put javno podržao tu ideju. Aktuelni predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je povodom otvaranja napisao na mreži X da se "san jednog od mojih prethodnika konačno ostvario", ocijenivši ovaj trenutak kao rezultat kolektivnog truda i razlog za nacionalni ponos.

Za poboljšanje kvaliteta vode u Senu je uloženo oko 1,4 milijarde eura. Uoči otvaranja, Pariz je pogođen toplotnim valom, a kupanje se obavlja isključivo kada to vremenski uslovi dozvoljavaju. Ako padne kiša, kupališta se zatvaraju narednog dana zbog mogućeg zagađenja, budući da se pariska kanalizacija iz 19. stoljeća često izliva u rijeku.