Tramp poručio Zelenskom: Za odbranu Ukrajine potrebne su vam naše rakete

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Ukrajini trebati rakete Patriot za odbranu, nakon što je u petak razgovarao sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izrazio nezadovoljstvo zbog neuspjeha ruskog predsjednika Vladimira Putina da okonča sukobe.

Tramp je novinarima u avionu Air Force One rekao da je imao dobar razgovor sa Zelenskim, ponavljajući da je "vrlo nezadovoljan" zbog svog razgovora sa Putinom dan ranije, s obzirom na to da je ruski lider odbio raditi na prekidu vatre.

Isporuka raketa

Na pitanje da li bi Sjedinjene Američke Države pristale isporučiti više raketa Patriot Ukrajini, kako je tražio Zelenski, Tramp je rekao: "Trebat će im za odbranu. Trebat će im nešto jer su prilično snažno pogođeni."

Tramp je hvalio efikasnost raketa Patriot, nazivajući ovo oružje "prilično nevjerovatnim".

O mogućnostima prekida vatre, Tramp je kazao: "To je veoma teška situacija... Bio sam veoma nezadovoljan svojim razgovorom s predsjednikom Putinom. On želi ići do kraja, samo nastaviti ubijati ljude, to nema smisla."

Zelenski je rekao da je pristao raditi na povećanju sposobnosti Kijeva da "brani nebo" dok ruski napadi jačaju, dodajući u poruci na Telegramu da je sa američkim liderom razgovarao o zajedničkoj proizvodnji odbrambenog naoružanja, kao i o zajedničkim kupovinama i investicijama.

Ključ za zaštitu

Ukrajina je tražila od Vašingtona prodaju većeg broja raketa i sistema Patriot, koje smatra ključnim za zaštitu svojih gradova od intenzivnih ruskih zračnih napada.

Odluka Vašingtona da zaustavi neke isporuke oružja Ukrajini izazvala je upozorenja iz Kijeva da će taj potez oslabiti njene odbrambene kapacitete protiv ruskih zračnih napada i napredovanja na terenu. Njemačka je saopštila da je u pregovorima o kupovini sistema protivvazdušne odbrane Patriot kako bi popunila nastali prazninu.

Izvor upoznat sa pozivom Trampa i Zelenskog rekao je za Reuters da su optimistični da bi se isporuke raketa Patriot mogle nastaviti nakon onoga što su nazvali "vrlo dobrim" razgovorom između predsjednika.

Američki portal Axios izvijestio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da je razgovor trajao oko 40 minuta i da je Tramp rekao Zelenskom da će provjeriti koje američko oružje koje treba biti poslano Ukrajini, ako ga ima, trenutno je stavljeno na čekanje.

Kijev je u prošlosti već primao baterije i municiju Patriot od SAD-a kao pomoć pod tadašnjim predsjednikom Džo Bajdenom.