Papa Lav napravio važan korak u borbi sa spolnim zlostavljanjem u Crkvi

Papa Lav (Papa Leo) imenovao je danas francuskog nadbiskupa Tiboa Vernija (Thibault Verny) za novog predsjednika Vatikanskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, što je prvi javni korak novog poglavara Katoličke crkve u suočavanju s problemom seksualnog zlostavljanja koji je ozbiljno narušio njen ugled širom svijeta.

Verni (59) će preuzeti dužnost predsjednika Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, a istovremeno ostaje na poziciji nadbiskupa u Šamberiju na jugoistoku Francuske.

Vatikansko povjerenstvo je osnovao papa Franjo 2014. godine kao odgovor na niz skandala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem koji su potresli Crkvu u brojnim zemljama. Ti skandali su narušili njen kredibilitet kao moralnog autoriteta, izazvali suđenje koja su Crkvu koštala milione eura i doveli do ostavki brojnih biskupa.

Verni je izjavio da je posvećen unapređenju zaštitnih mjera unutar Crkve.

- Zalagat ćemo se za pravedniju raspodjelu resursa kako bi svi dijelovi Crkve, bez obzira na geografski položaj ili okolnosti, mogli poštovati najviše standarde zaštite - poručio je Verni u saopćenju.

Na ovoj dužnosti naslijedit će kardinala Šona O'Malija (Seán O’Malley), bivšeg nadbiskupa Bostona. O'Mali (81) je ostao na funkciji i nakon što je prešao tradicionalnu dobnu granicu za penzionisanje biskupa od 80 godina.