Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAŠTITA MALOLJETNIKA

Papa Lav napravio važan korak u borbi sa spolnim zlostavljanjem u Crkvi

Vatikansko povjerenstvo je osnovao papa Franjo 2014. godine kao odgovor na niz skandala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem

Papa Lav XIV. AP

M. Až.

5.7.2025

Papa Lav (Papa Leo) imenovao je danas francuskog nadbiskupa Tiboa Vernija (Thibault Verny) za novog predsjednika Vatikanskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, što je prvi javni korak novog poglavara Katoličke crkve u suočavanju s problemom seksualnog zlostavljanja koji je ozbiljno narušio njen ugled širom svijeta.

Verni (59) će preuzeti dužnost predsjednika Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, a istovremeno ostaje na poziciji nadbiskupa u Šamberiju na jugoistoku Francuske.

Vatikansko povjerenstvo je osnovao papa Franjo 2014. godine kao odgovor na niz skandala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem koji su potresli Crkvu u brojnim zemljama. Ti skandali su narušili njen kredibilitet kao moralnog autoriteta, izazvali suđenje koja su Crkvu koštala milione eura i doveli do ostavki brojnih biskupa.

Verni je izjavio da je posvećen unapređenju zaštitnih mjera unutar Crkve.

- Zalagat ćemo se za pravedniju raspodjelu resursa kako bi svi dijelovi Crkve, bez obzira na geografski položaj ili okolnosti, mogli poštovati najviše standarde zaštite - poručio je Verni u saopćenju.

Na ovoj dužnosti naslijedit će kardinala Šona O'Malija (Seán O’Malley), bivšeg nadbiskupa Bostona. O'Mali (81) je ostao na funkciji i nakon što je prešao tradicionalnu dobnu granicu za penzionisanje biskupa od 80 godina.

# VATIKAN
# PAPA LAV XIV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.