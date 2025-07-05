Dva američka humanitarna radnika ranjena na mjestu podjele pomoći u Gazi

Dva američka humanitarna radnika ranjena su u subotu kada su bačene bombe na mjesto podjele hrane u južnoj Gazi, koje podržavaju Izrael i SAD, izvijestili su lokalni mediji i humanitarne organizacije.

Fondacija za humanitarnu pomoć Gazi (GHF) saopćila je na platformi X da se incident dogodio u Kan Junisu, gdje su dva američka radnika zadobila lakše povrede.

Prema navodima izraelskog javnog emitera KAN, izraelska vojska otvorila je istragu kako bi utvrdila "da li su povrede posljedica neprijateljskog djelovanja".

Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da se radi o "neprijateljskom napadu za koji se sumnja da su ga izveli pripadnici Hamasa bacanjem ručne bombe". Palestinski pokret Hamas nije se oglasio povodom tih tvrdnji.

Fondacija za humanitarnu pomoć Gazi, mehanizam koji podržavaju Izrael i SAD, djeluje u pojasu Gaze od 27. maja, ali izaziva žestoke kritike jer je izraelska vojska, prema navodima glasnogovornice UN-ovog Ureda za ljudska prava Ravine Shamdasani, u roku od dva mjeseca ubila najmanje 613 Palestinaca koji su tražili pomoć u blizini njenih punktova.

UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) i više od 170 nevladinih organizacija, uključujući Oxfam, Amnesty International i Ljekare bez granica (MSF), potpisali su zajedničku izjavu kojom zahtijevaju okončanje "smrtonosne izraelske šeme distribucije pomoći, uključujući tzv. Fondaciju za humanitarnu pomoć Gazi" te povratak na mehanizme koordinacije pod vodstvom UN-a.