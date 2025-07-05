Seksualni skandal potresa Španiju: Bliski saradnik Pedra Sančeza podnio ostavku

Saveznik španskog premijera Pedra Sančeza (Pedro Sánchez) dao je ostavku nakon optužbi za seksualno uznemiravanje, što je novi udarac za Špansku socijalističku partiju samo nekoliko sedmica nakon niza korupcijskih skandala.

Francisko Salazar (Francisco Salazar), bliski saveznik Sančeza, podnio je ostavku na mjesto zamjenika u sekretarijatu stranke i zatražio da se optužbe temeljito istraže, saopćila je Socijalistička partija, prenosi Politico.

Optužbe su iznijete na ljevičarskom španskom novinskom portalu elDiario.es. Prema tvrdnjama ovog portala, Salazar je upućivao neprimjerene komentare o odjeći i izgledu podređene žene, pozivao je na večeru samo nju i tražio da prespava u njegovom domu.

Socijalistička partija je saopćila da će odmah pokrenuti istragu, ali i da do sada nije bilo zvaničnih pritužbi.

Posljednji incident predstavlja novi udarac za Sančeza, koji je trebao održati govor u sjedištu stranke u Madridu kada je vijest objavljena. Sančez je govor održao sat vremena kasnije od planiranog i pozvao svaku ženu koja trpi seksualno zlostavljanje da to prijavi kroz službene kanale stranke.

Sančez se prošlog mjeseca javno izvinio zbog nedavnih korupcijskih skandala u stranci, uključujući i one koji uključuju visoke stranačke zvaničnike. Španski premijer, koji vodi manjinsku koalicionu vladu, bio je više puta na meti kritika zbog ovih skandala.

Čak i unutar vlastite stranke, političari iz španskih gradova i regija pozivali su Sančeza da raspusti vlast i raspise prijevremene nacionalne izbore, svjesni da bi njihova stranka vjerovatno izgubila.

Govor u sjedištu Socijalističke partije imao je za cilj da se stavi tačka na nedavne skandale i najavi reorganizacija stranke radi jačanja njenog ugleda.