Tramp: Ne znam hoću li uspjeti zaustaviti rat u Ukrajini

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da nije siguran hoće li moći okončati rat u Ukrajini, što je značajno odstupanje od njegovog ranijeg obećanja da će brzo okončati sukob.

- Ne znam. Ne mogu vam reći hoće li se to dogoditi ili ne - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One, kada su ga pitali da li je uvjeren da će pronaći kraj borbama, prenosi Politico.

Na pitanje da li je okončanje rata njegov prioritet, Tramp je odgovorio da bi volio da se tako nešto dogodi.

Obećanje iz kampanje

Tokom kampanje, Tramp je obećavao da će okončati sukob između Ukrajine i Rusije prvog dana mandata. Kasnije je, u intervjuu za časopis Tajm (TIME), priznao da je to bilo "pretjerivanje".

- Pomogli smo mnogim zemljama. Situacija s Ukrajinom je Bajdenov dogovor, to nije moj dogovor. Pokušavam ga poštovati - rekao je Tramp u petak.

Tramp je nastojao posredovati u mirovnim pregovorima između dvije zemlje, ali je u prošlosti prijetio povlačenjem iz razgovora zbog frustracija nastavkom sukoba.

Razgovor s Putinom

Američki predsjednik je ove sedmice telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Njegov razgovor s ruskim liderom "nije donio nikakav napredak", izjavio je nekoliko sati nakon razgovora.

S druge strane, razgovor sa Zelenskim bio je, prema objavi ukrajinskog predsjednika na društvenim mrežama i Trampovom saopćenju, produktivniji. Zelenski je rekao da su dvojica lidera imala "vrlo važan i plodonosan razgovor" o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani, zajedničkoj proizvodnji odbrane i "međusobnoj nabavci i investicijama".

- Rekao sam vam da sam vrlo nezadovoljan svojim razgovorom s predsjednikom Putinom. On želi ići do kraja, samo nastaviti ubijati ljude, to nema smisla - zaključio je Tramp.