Ekstremne vremenske prilike u Turskoj: Dok jedni tope na +40, drugima pada snijeg

U nekim dijelovima Turske temperature su ovih dana prešle 40 stepeni Celzijusa, dok je s druge strane, u oblasti Rize, padao snijeg, javlja Tanjug.
KLIMA SE OTELA KONTROLI
U nekim dijelovima Turske temperature su ovih dana prešle 40 stepeni Celzijusa, dok je s druge strane, u oblasti Rize, padao snijeg
Snijeg u Turskoj. Platforma X
U nekim dijelovima Turske temperature su ovih dana prešle 40 stepeni Celzijusa, dok je s druge strane, u oblasti Rize, padao snijeg, javlja Tanjug.
Šumski požari izbili su u proteklim danima u više regija, uključujući Izmir, Bursu, Tekirdağ i Adanu, a vatrogasne ekipe su aktivno na terenu.
S druge strane, oblast Rize se prekrila snijegom, posebno Balikli plato koji se nalazi na oko 2.400 metara nadmorske visine, prenosi Haber.
U tom regionu nadležne službe pojačano rade na raščišćavanju puteva od snijega.
U planinskim područjima Crnogorskog regiona, kao što je Rize, snijeg ponekad padne i tokom ljetnih mjeseci, ali su padavine ovakvog intenziteta rijetkost.
Stručnjaci upozoravaju da su ovakve pojave rezultat klimatskih promjena i upozoravaju da bi mogle postati sve učestalije.
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