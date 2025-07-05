Ekstremne vremenske prilike u Turskoj: Dok jedni tope na +40, drugima pada snijeg

U nekim dijelovima Turske temperature su ovih dana prešle 40 stepeni Celzijusa, dok je s druge strane, u oblasti Rize, padao snijeg, javlja Tanjug.

Šumski požari izbili su u proteklim danima u više regija, uključujući Izmir, Bursu, Tekirdağ i Adanu, a vatrogasne ekipe su aktivno na terenu.

S druge strane, oblast Rize se prekrila snijegom, posebno Balikli plato koji se nalazi na oko 2.400 metara nadmorske visine, prenosi Haber.