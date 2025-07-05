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KLIMA SE OTELA KONTROLI

Ekstremne vremenske prilike u Turskoj: Dok jedni tope na +40, drugima pada snijeg

U nekim dijelovima Turske temperature su ovih dana prešle 40 stepeni Celzijusa, dok je s druge strane, u oblasti Rize, padao snijeg

Snijeg u Turskoj. Platforma X

M. Až.

5.7.2025

U nekim dijelovima Turske temperature su ovih dana prešle 40 stepeni Celzijusa, dok je s druge strane, u oblasti Rize, padao snijeg, javlja Tanjug.

Šumski požari izbili su u proteklim danima u više regija, uključujući Izmir, Bursu, Tekirdağ i Adanu, a vatrogasne ekipe su aktivno na terenu.

S druge strane, oblast Rize se prekrila snijegom, posebno Balikli plato koji se nalazi na oko 2.400 metara nadmorske visine, prenosi Haber.

U tom regionu nadležne službe pojačano rade na raščišćavanju puteva od snijega.

U planinskim područjima Crnogorskog regiona, kao što je Rize, snijeg ponekad padne i tokom ljetnih mjeseci, ali su padavine ovakvog intenziteta rijetkost.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve pojave rezultat klimatskih promjena i upozoravaju da bi mogle postati sve učestalije.

# KLIMA
# TURSKA
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