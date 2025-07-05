Tramp ljut na Putina: "Ukrajini hitno trebaju sistemi Patriot za odbranu"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će Ukrajini biti potrebni raketni sistemi Patriot za odbranu, nakon razgovora s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, te je izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je rekao, neuspjeha ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi sukobe.

Tramp je novinarima u avionu Air Force One rekao da je imao dobar razgovor sa Zelenskim, ponavljajući da je "veoma nezadovoljan" razgovorom s Putinom dan ranije, jer je ruskog lidera optužio da odbija raditi na prekidu vatre.

Isporuka raketa

Na pitanje da li će SAD pristati isporučiti Ukrajini dodatne raketne sisteme Patriot, kako je Zelenski tražio, Tramp je odgovorio: "Trebat će im za odbranu... Trebat će im nešto jer su pod snažnim udarom."

Tramp je pohvalio efikasnost raketnih sistema Patriot, nazivajući ih "prilično nevjerovatnim oružjem".

Govoreći o izgledima za prekid vatre, Tramp je rekao: „To je vrlo teška situacija... Veoma sam nezadovoljan razgovorom s predsjednikom Putinom. On želi ići do kraja, samo nastaviti ubijati ljude – to nije dobro.“

Zelenski je izjavio da je s Trampom dogovorio saradnju na jačanju sposobnosti Kijeva da "brani nebo" dok ruski napadi eskaliraju. U poruci na Telegramu naveo je da su razgovarali o zajedničkoj odbrambenoj proizvodnji, te zajedničkim kupovinama i ulaganjima.

Ukrajina već dugo traži od Vašingtona da joj proda više raketnih sistema Patriot, koje smatra ključnim za zaštitu gradova od sve intenzivnijih ruskih vazdušnih napada.

Odluka Vašingtona da obustavi neke isporuke oružja Ukrajini izazvala je upozorenja iz Kijeva da će to oslabiti njene sposobnosti da se odbrani od ruskih napada i napredovanja na frontu. Njemačka je saopštila da je u pregovorima o kupovini Patriota kako bi ublažila nastali problem.

Razgovor sa Zelenskim

Izvor upućen u razgovor Trampa i Zelenskog rekao je za Reuters da su optimistični da bi isporuke Patriota mogle biti nastavljene nakon "veoma dobrog" razgovora dvojice predsjednika.

Tramp je također rekao da je razgovarao s njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz) o ukrajinskom zahtjevu za Patriotima, ali da još nije donesena odluka o isporuci ovih naprednih raketa.

Američki portal Axios, pozivajući se na neimenovane izvore, izvijestio je da je razgovor trajao oko 40 minuta i da je Tramp rekao Zelenskom da će provjeriti koja američka oružja namijenjena Ukrajini su eventualno blokirana.

Zelenski je u svom redovnom video obraćanju rekao da je s Trampom dogovorio organizaciju zajedničkog sastanka za jačanje vazdušne odbrane.

- Imali smo veoma detaljan razgovor o zajedničkoj proizvodnji. Nama to treba, Americi to treba - rekao je Zelenski.

Razgovor je održan dan nakon što je Tramp izjavio da je imao razočaravajući razgovor s Putinom. Rusija je nekoliko sati poslije tog razgovora izvela najveći napad dronovima na Kijev od početka rata.

Zelenski je taj napad nazvao "namjerno masovnim i ciničnim".

Kijev je ranije dobijao baterije i municiju za Patriot sisteme iz SAD-a u okviru vojne pomoći dok je predsjednik bio Džo Bajden.