Ilon Mask najavio osnivanje političke stranke: Želi li srušiti dominaciju Demokrata i Republikanaca?

Kontroverzni američki biznismen i vlasnik kompanije SpaceX, Ilon Mask (Elon Musk), sve češće otvoreno pokazuje svoje političke ambicije, a sada je najavio i mogućnost formiranja nove političke stranke koja bi predstavljala alternativu dosadašnjoj dominaciji Demokratske i Republikanske stranke.

Od vremena administracije Donalda Trampa (Trump), s kojom se u jednom trenutku razišao, Mask ne krije svoje nezadovoljstvo stanjem američke politike. Nakon što je napustio Ured za efikasnost državne uprave (DOGE), postao je sve kritičniji prema vladajućim strukturama u Sjedinjenim Američkim Državama, promovirajući alternativne političke pravce.

- Dan nezavisnosti je savršen trenutak da se zapitate – želite li nezavisnost od dvostranačkog (neki bi rekli jednostranačkog) sistema! Trebamo li osnovati Američku stranku - poručio je Mask svojim pratiteljima na platformi X.

Prema njegovim riječima, u američkom političkom sistemu postoji prostor za novu stranku koja bi mogla imati odlučujući utjecaj na najvažnija zakonodavna pitanja.

- Jedan od načina da se to ostvari bio bi fokusirati se na dva ili tri mjesta u Senatu i osam do deset okruga u Zastupničkom domu. S obzirom na vrlo tanke zakonodavne većine, to bi bilo dovoljno za osiguravanje presudnog glasa kod donošenja kontroverznih zakona, kako bi oni zaista odražavali volju naroda - istakao je Mask.

Tokom prethodnih izbornih ciklusa, Mask je otvoreno podržavao Donalda Trampa i njegovu politiku, a mnogi analitičari smatraju da je upravo zahvaljujući njegovom utjecaju na društvenim mrežama Tramp dobio značajnu prednost u javnosti.