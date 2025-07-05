Tramp najavio najveću masovnu deportaciju u historiji SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zahvalio je danas pripadnicima Agencije za imigracije i carine (ICE), poručivši da će im novousvojeni "veliki lijepi zakon" omogućiti sve potrebne resurse za sprovođenje, kako je naveo, najveće operacije masovne deportacije u historiji SAD-a.

- Naši hrabri službenici ICE, koji su svakodnevno izloženi nasilnim napadima, konačno će imati alate i podršku koja im je potrebna - poručio je Tramp putem društvene mreže Truth Social.

Dodao je da se radi o "remigraciji" koja će, prema njegovim riječima, "ponovo učiniti Ameriku velikom".

Tramp je u petak, tokom svečanosti povodom Dana nezavisnosti u Bijeloj kući, potpisao Zakon o smanjenju poreza i potrošnje, nazvan "veliki lijepi zakon" o budžetu.

Zakonski paket, koji je usvojen u Senatu nakon višesatne sjednice ranije ove sedmice, obuhvata smanjenje poreza, povećanje sredstava za Pentagon, kao i dodatna izdvajanja za sigurnost granica.

U paketu se nalaze i kontroverzne mjere rezanja potrošnje, uključujući najveće rezove saveznih socijalnih programa u posljednjih nekoliko decenija.

Tramp je naglasio da Sjedinjene Američke Države ne smiju postati “zemlja trećeg svijeta ispunjena kriminalom, propalim školama, urušenim bolnicama i potpunom društvenom disfunkcijom”.