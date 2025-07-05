Zelenski: Ovo mi je bio najbolji razgovor s Trampom, bio je maksimalno produktivan

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je telefonski razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trampom kao "najbolji u cijelom ovom razdoblju", dodavši da je bio "maksimalno produktivan".

Ključ odbrane

U večernjem obraćanju 5. jula, Zelenski je istakao da je glavna tema razgovora bila protivzračna odbrana, s posebnim naglaskom na američke sisteme Patriot, koje Kijev smatra ključnim za odbranu od ruskih balističkih projektila.

- Patriot je ključan za zaštitu od balističkih projektila. Razgovarali smo i o nekoliko drugih važnih tema o kojima će naši timovi detaljno razgovarati na nadolazećim sastancima - rekao je Zelenski.

Razgovor između dvojice lidera održan je 4. jula, a prema riječima ukrajinskog predsjednika, postignut je dogovor o jačanju protivzračne odbrane Ukrajine, u trenutku kada Rusija intenzivira napade na ukrajinske gradove.

- Ovo je vjerovatno bio najbolji razgovor u cijelom ovom razdoblju, bio je maksimalno produktivan. Razgovarali smo o temi protivzračne odbrane. Zahvalan sam na spremnosti za pomoć - dodao je Zelenski.

Tramp razočaran Putinom

Razgovor je uslijedio dan nakon što je Tramp telefonom razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pokušavajući, kako je sam rekao, otvoriti prostor za prekid rata.

- Vrlo sam razočaran razgovorom koji sam danas vodio s predsjednikom Putinom. Jer ne mislim da on želi stati. I to me jako razočaralo - rekao je Tramp 3. jula novinarima.

Odnosi između Kijeva i Vašingtona prethodno su bili narušeni zbog pritisaka iz Bijele kuće da Ukrajina potpiše unosan sporazum o eksploataciji mineralnih sirovina, kao i zbog pokušaja da se izdejstvuje mirovni sporazum s Moskvom koji ne bi isključivao velike teritorijalne ustupke.

Zelenskijev razgovor s Trampom održan je i u trenutku privremene pauze u američkoj vojnoj pomoći Ukrajini, o čemu su ranije pisali američki mediji. Tramp je 3. jula odbacio te navode, nazvavši ih netačnim.