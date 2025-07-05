Velika Britanija obnovila diplomatske odnose sa Sirijom

Velika Britanija je objavila da je obnovila diplomatske odnose sa Sirijom nakon što je ministar vanjskih poslova Dejvid Lemi (David Lammy) posjetio sirijsku prijestonicu Damask.

- Postoji obnovljena nada za sirijski narod. Velika Britanija obnavlja diplomatske odnose jer je u našem interesu da podržimo novu vladu da ispuni svoju obavezu izgradnje stabilne, sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve Sirijce - naveo je Lemi.

Lemi je prvi britanski ministar koji je posjetio Damask nakon 14 godina.

Ranije, krajem aprila, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je objavila ukidanje sankcija protiv vladinih službi i medija u Siriji. Ova odluka je uslijedila nakon što je Velika Britanija odlučila pomoći u obnovi zemlje nakon pada režima Bašara al-Asada u decembru.