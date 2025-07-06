Izrael šalje delegaciju u Katar na pregovore o primirju i taocima

Izrael je odlučio poslati pregovaračku delegaciju u Katar na razgovore o mogućem dogovoru o primirju i razmjeni talaca u Pojasu Gaze, potvrdio je izraelski zvaničnik, čime su obnovljene nade u napredak u okončanju gotovo 21-mjesečnog sukoba.

Palestinski Hamas saopštio je u petak da je "u pozitivnom duhu" odgovorio na prijedlog o prekidu vatre koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je Izrael pristao na "potrebne uslove za finalizaciju" 60-dnevnog primirja.

Izraelski zvaničnik, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti teme, rekao je za Reuters da će delegacija otputovati u Katar u nedjelju.

Prepreke ostaju

Međutim, kako ukazuju izvori iz palestinske strane, i dalje postoje prepreke – uključujući brige oko humanitarne pomoći, prelaza Rafah između Gaze i Egipta, te nedostatak jasnog vremenskog okvira za povlačenje izraelskih trupa.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu), koji bi se u ponedjeljak trebao sastati s Trampom u Vašingtonu, još se nije oglasio o Trampovim tvrdnjama, a javne izjave Hamasa i izraelskih vlasti pokazuju da su stavovi dvije strane i dalje znatno udaljeni.

Netanjahu je više puta ponovio da Hamas mora biti razoružan – zahtjev o kojem palestinska organizacija, za koju se smatra da drži oko 20 živih talaca, do sada odbija pregovarati. Izraelski mediji su u petak izvijestili da je Izrael primio i razmatra odgovor Hamasa na najnoviji prijedlog primirja.

Pozadina sukoba

Najnoviji val nasilja u višedecenijskom izraelsko-palestinskom sukobu počeo je 7. oktobra 2023. godine, kada je Hamas napao jug Izraela, ubivši oko 1.200 ljudi i zarobivši 251 osobu, prema izraelskim podacima.

Prema Ministarstvu zdravstva Gaze, tokom izraelske vojne ofanzive ubijeno je više od 57.000 Palestinaca. Napadi su izazvali humanitarnu katastrofu, raseljavanje stanovništva i optužbe za genocid i ratne zločine, koje izraelske vlasti odbacuju.