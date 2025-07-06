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VRHOVNI VOĐA IRANA

Hamenei se pojavio u javnosti nakon višesedmičnog sukoba s Izraelom

Zbog sigurnosnih razloga ajatolah je izbjegavao javna pojavljivanja

Ali Hamenei. Platforma X

M. Až.

6.7.2025

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, prisustvovao je vjerskom događaju u subotu, što je prikazano u videozapisu koji je emitovala državna televizija. Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje nakon što su mediji izvještavali da se od početka dvanaestodnevnog vazdušnog rata s Izraelom nalazio na "sigurnoj lokaciji", tokom kojeg su ubijeni visoki iranski komandanti i nuklearni naučnici.

Na snimku koji je objavljen u državnim medijima vidi se više desetina okupljenih na ceremoniji povodom Ašure – najsvetijeg dana u šiitskom muslimanskom kalendaru – kako stoje i uzvikuju vjerske poruke dok Hamenei ulazi u salu u kojoj se inače održavaju brojne državne funkcije.

Zbog sigurnosnih razloga, Hamenei je tijekom sukoba, koji je počeo 13. juna, slao prethodno snimljene poruke, izbjegavajući javna pojavljivanja.

U poruci emitovanoj 26. juna na državnoj televiziji, Hamenei je poručio da se Iran neće predati, uprkos pozivima američkog predsjednika Donalda Trampa.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
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