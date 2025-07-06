Hamenei se pojavio u javnosti nakon višesedmičnog sukoba s Izraelom

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, prisustvovao je vjerskom događaju u subotu, što je prikazano u videozapisu koji je emitovala državna televizija. Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje nakon što su mediji izvještavali da se od početka dvanaestodnevnog vazdušnog rata s Izraelom nalazio na "sigurnoj lokaciji", tokom kojeg su ubijeni visoki iranski komandanti i nuklearni naučnici.

Na snimku koji je objavljen u državnim medijima vidi se više desetina okupljenih na ceremoniji povodom Ašure – najsvetijeg dana u šiitskom muslimanskom kalendaru – kako stoje i uzvikuju vjerske poruke dok Hamenei ulazi u salu u kojoj se inače održavaju brojne državne funkcije.