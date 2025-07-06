Broj mrtvih u poplavama u Teksasu popeo se na najmanje 50

Najmanje četiri osobe su poginule u okrugu Travis u Teksasu nakon katastrofalnih poplava koje su poplavile dijelove područja, saopćile su vlasti u subotu navečer.

U teškim poplavama u Teksasu je poginulo najmanje 50 ljudi, uključujući 43 u okrugu Ker (Kerr) i tri u okrugu Burnet, piše CNN.

Guverner Greg Abot (Abbott) je u subotu potpisao proširenu deklaraciju o katastrofi, uključujući i okrug Travis. Okrug je oko 130 milja sjeveroistočno od teško pogođenog okruga Ker.

- Zapamtite - okrenite se, nemojte se udaviti! Kako kiša nastavlja, budite izuzetno oprezni ako morate biti vani - objavio je okrug Travis na društvenim mrežama u subotu.

Okružni sudac Travisa Endi Braun (Andy Brown) poručio je stanovnicima da "izbjegavaju poplavljene ceste, prate zvanična upozorenja i ne pokušavaju se vratiti u pogođena područja dok ih zvaničnici ne proglase sigurnima".

- Ured za upravljanje vanrednim situacijama okruga Travis nastavlja provoditi operacije potrage i spašavanja usred razornih poplava - rekao je Braun.