Avion ušao u zabranjeni prostor kod Trampovog golf kluba, F-16 ga presreo

Američki vojni lovac F-16 jučer je presreo civilni avion koji je prekršio privremenu zabranu letenja iznad golf kluba predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) u Bedminsteru, u saveznoj državi Nju Džerzi (New Jersey), objavila je vojska SAD.

Incident se dogodio oko 14:39 po lokalnom vremenu, a potvrdilo ga je Sjevernoameričko zapovjedništvo zračno-svemirske odbrane (NORAD), koje je zaduženo za zaštitu zračnog prostora SAD-a i Kanade. Portparol zapovjedništva rekao je da je riječ o borbenom avionu F-16.