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U BEDMINSTERU

Avion ušao u zabranjeni prostor kod Trampovog golf kluba, F-16 ga presreo

NORAD je naveo da je ovo bio peti neovlašteni upad u privremeno ograničeni zračni prostor u subotu

Incident se dogodio oko 14:39 po lokalnom vremenu. Screenshot / YouTube

A. O.

6.7.2025

Američki vojni lovac F-16 jučer je presreo civilni avion koji je prekršio privremenu zabranu letenja iznad golf kluba predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) u Bedminsteru, u saveznoj državi Nju Džerzi (New Jersey), objavila je vojska SAD.

Incident se dogodio oko 14:39 po lokalnom vremenu, a potvrdilo ga je Sjevernoameričko zapovjedništvo zračno-svemirske odbrane (NORAD), koje je zaduženo za zaštitu zračnog prostora SAD-a i Kanade. Portparol zapovjedništva rekao je da je riječ o borbenom avionu F-16.

NORAD je naveo da je ovo bio peti neovlašteni upad u privremeno ograničeni zračni prostor u subotu. Nije objavljeno kojoj kategoriji pripada civilni avion koji je presretnut, niti je navedeno ko su bili njegovi putnici.

Zračni prostor iznad Trampovih lokacija često se privremeno zatvara iz sigurnosnih razloga, naročito kada se predsjednik ondje nalazi.

# VOJSKA SAD
# AVION
# VOJSKA
# SAD
# DONALD TRUMP
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