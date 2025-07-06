Horor tokom proslave Dana nezavisnosti SAD: U pucnjavi ubijeno dijete, muškarac nastradao od vatrometa

Najmanje dvije osobe, uključujući dijete, ubijene su u pucnjavi tokom proslave Dana nezavisnosti Amerike u Indijanapolisu.

To su saopćile lokalne vlasti.

Kako je izjavio šef policije Indijanapolisa, Kris Bejli, ti neredi su ''potpuno neprihvatljivi i nepotrebni'', pozvavši roditelje da vode računa o akcijama svoje djece.

- Stotine djece bez nadzora ovdje (u centru). Ne znam koliko puta sam morao da kažem: Mi nismo čuvari vaše djece. Vi ste! A roditelji i staratelji moraju da se potrude. Dijete je ubijeno večeras - rekao je on.

Masovne pucnjave su prijavljene i u drugim gradovima, uključujući Filadelfiju, Čikago i Brokton u Masačusetsu, gde je šest ljudi hospitalizovano nakon tučnjave rano jutros.

U Čikagu je sedmero ranjeno u jednoj pucnjavi, a u odvojenom incidentu dan ranije je četvero ljudi ubijeno iz vatrenog oružja, a 14 ranjeno, prenosi AP.

U opštini Kvins u Njujorku, policija je saopćila da je jedna osoba ubijena, a tri povrijeđene nožem.

Istovremeno, stariji muškarac je u Masačusetsu nastradao kada da je pogodio vatromet, a zvaničnici u Džordžiji su u petak prijavili dvije eksplozije čamaca na jezerima.

Sedmero ljudi starosti od 5 do 45 godina zadobilo je opekotine drugog i trećeg stepena kada je čamac eksplodirao na jezeru Lanije, prema podacima Odeljenja za prirodne resurse Džordžije.

Još sedmero ljudi je zadobilo opekotine kada je čamac eksplodirao, a zatim potonuo na jezeru Noteli, saopštila je policija.